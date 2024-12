Lutto nel mondo del cinema. L’attrice che ha incantato il mondo con la sua bellezza naturale, è morta a 73 anni dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio per prima è stato il San Francisco Chronicle, che ha comunicato la triste notizia della scomparsa della protagonista di uno dei capolavori del Cinema italiano che valse all’attrice un Golden Globe per il suo ruolo proprio nel film del 1968. Nata a Buenos Aires, l’attrice aveva solo 15 anni quando, insieme al suo co-protagonista Leonard Whiting, recitò nell’adattamento che avrebbe conquistato il mondo, vincendo anche l’Oscar.

La morte dell’attrice è stata confermata tramite un post pubblicato sul suo account Instagram. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley, che se n’è andata serenamente a casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre”, si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Instagram dalla famiglia dell’attrice scomparsa, a cui hanno fatto seguito tantissimi messaggi.

Cinema: morta a 73 anni Olivia Hussey, Giulietta di Zeffirelli



Olivia Hussey è stata la Giulietta nel celebre adattamento cinematografico di Romeo e Giulietta, diretto da Franco Zeffirelli. L’attrice argentina, che vinse è ricordata soprattutto per la sua interpretazione di Giulietta, un personaggio che ha fatto sognare intere generazioni. L’anno scorso, i due attori avevano intentato una causa contro lo studio, accusandolo di abusi su minori per una scena di nudo controversa in cui entrambi, ancora minorenni all’epoca delle riprese, erano coinvolti. La causa era stata però respinta in tribunale.

Il film del 1968, che riscosse un successo straordinario con quasi 40 milioni di dollari di incassi solo negli Stati Uniti, non fu però esente da polemiche. La scena di nudo tra i protagonisti e la loro giovane età causarono discussioni, tanto che il film venne classificato come per adulti negli Stati Uniti (rating A), mentre in Italia il regista Franco Zeffirelli dovette ottenere un permesso speciale dalla censura per poter farlo uscire nelle sale.

“Olivia era una persona straordinaria il cui calore, la saggezza e la pura gentilezza hanno toccato le vite di tutti coloro che la conoscevano. Ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione alle arti, alla spiritualità. Lascia una famiglia amorevole – i suoi figli, Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley e il nipote Greyson – e un’eredità d’amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Mentre piangiamo questa immensa perdita, celebriamo anche l’impatto duraturo di Olivia sulle nostre vite. Vi ringraziamo per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile e vi chiediamo di mantenere la privacy mentre piangiamo la perdita di un’anima davvero speciale”, conclude il post.