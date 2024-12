Lutto nel cinema, l’attore spento il 23 dicembre ma solo oggi la notizia è stata resa pubblica. “È morto serenamente, circondato dalla sua famiglia e dal suo amore”, ha dichiarato la sua famiglia in una dichiarazione sull’account Facebook dell’attore. Nella sua carriera ha preso a parte a film che hanno hanno fatto la storia del cinema. Pellicole come “Guerre stellari”, dove ha interpretato il Capo Squadriglia d’Oro nel prequel di “Guerre stellari: una nuova speranza” (1977).

E “Rogue One: A Star Wars Story” (2016). Ha fatto parte anche di altri progetti cinematografici come “Witness” (1985), “Judge Dredd” (1995), “Hellboy” (2004) e “Captain Phillips” (2013).





Addio a Angus MacInnes, l’attore recitò nella saga di Star Wars

“Era più di un attore: era un’anima gentile, premurosa e generosa che ha portato calore e umorismo nella vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Mancherà profondamente alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi attori, ma anche ai suoi fan in tutto il mondo”, si legge nel comunicato.

Angus MacInnes aveva 77 anni. Nei giorni scorsi il cinema aveva detto addio all’attore 16enne Hudson Meek. . A dare la notizia è stato lo staff del ragazzo. Volto già noto, la sua grande occasione era arrivata nel 2017 nel famoso film del regista Edgar Wright Baby Driver, per il quale aveva interpretato il ruolo di Young Baby.

Era apparso in un episodio di MacGyver nel 2018 e aveva fatto il doppiaggio per Badanamu Cadets. Era apparso anche negli show televisivi Legacies, Found e Genius. Secondo un rapporto pubblicato: “I nostri cuori sono spezzati nel condividere che Hudson Meek è tornato a casa per stare con Gesù stasera. I suoi 16 anni su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti coloro che ha incontrato”.