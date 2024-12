Puntata a tinte fortissime quella del Grande Fratello di ieri, 30 dicembre, tante situazioni sono arrivate alla resa dei conti. Tra i concorrenti, poi, Zeudi è stata presa di mira da Cesara Buonamici che non ha risparmiato parole forti contro di lei. Durante la puntata di ieri Pamela Pratarolo ha abbandonato improvvisamente il gioco: “Grazie per questa opportunità che mi hai dato e che mi avete regalato. Devo lasciare la casa perché sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, ho dovuto combattere con questo dolore.

E ancora: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”.





Grande Fratello, Cesara Buonamici asfalta Zeudi

Tornando Zeudi, Buonamici ha detto: “Io non capisco Zeudi francamente. Helena è di una sincerità disarmante. È lì, è tutto quel che lei sente, soffre, spera e pensa, è un libro aperto. Io ho avuto questa impressione, Zeudi, che tu fossi molto sicura del tuo successo con Helena. Come se Helena non avrebbe potuto resistere al tuo fascino”.

Zeudi ha subito negato che fosse così ma Cesara Buonamici è non si è fermata, anzi, ha rincarato la dose: “Tu ti sei spalmata su Helena. Non sembravi a disagio nel rapporto con lei. Io ti ho visto spalmata su Helena. Non che Helena ti abbia rifiutato, però qualche volta mi è sembrato di vedere una certa curiosità in Helena. Io ti ho vista molto sicura di te stessa”.

E conclude: “E quindi mi sorprende che tu ti sia stupita dopo. Perché sapevi benissimo che Helena aveva avuto un’amicizia, un rapporto con Lorenzo, ma anche con Javier. Tu hai fatto, secondo me, un po’ finta di non sapere di questi rapporti. Ti sei buttata su di lei…”