Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Emilio Echevarría, celebre attore messicano morto il 4 gennaio 2025 all’età di 80 anni. La notizia è stata resa pubblica dall’Accademia messicana delle arti e delle scienze cinematografiche, che ha annunciato il decesso senza specificarne le cause. L’attore lascia la moglie Lourdes e una figlia. Nato a Città del Messico il 3 luglio 1944, Echevarría ha intrapreso la carriera artistica alla fine degli anni ’70, inizialmente calcando i palcoscenici teatrali.

Ha lavorato con rinomate compagnie teatrali, tra cui quella guidata dal regista connazionale José Luis Ibáñez, distinguendosi per il suo talento poliedrico. Successivamente, ha debuttato nel cinema con piccoli ruoli in produzioni di modesto rilievo, fino a raggiungere la fama internazionale.





Morto a 80 anni l’attore Emilio Echevarria

Il grande salto di qualità è arrivato nel 2000, quando Emilio Echevarría ha interpretato il ruolo di El Chivo nel film Amores perros, diretto da Alejandro G. Iñárritu. La pellicola, acclamata dalla critica, è stata un trampolino di lancio per Echevarría, consacrandolo come uno degli attori più talentuosi della sua generazione.

L’anno successivo, nel 2001, ha recitato in Y tu mamá también – Anche tua madre, film di Alfonso Cuarón, in cui ha vestito i panni di Miguel Iturbide, confermando la sua versatilità e capacità di emozionare il pubblico. Il 2002 lo ha visto affacciarsi sulla scena hollywoodiana con il ruolo di Raoul nel film di James Bond La morte può attendere, quarto e ultimo capitolo con Pierce Brosnan nel ruolo dell’agente segreto 007. Nel 2006, Echevarría è tornato a collaborare con Alejandro G. Iñárritu nel pluripremiato Babel, interpretando un altro ruolo significativo accanto a un cast stellare.

Dopo una pausa dalla scena internazionale, nel 2015 l’attore è apparso nella serie Amazon Mozart in the Jungle, accanto a Gael García Bernal, con cui aveva già lavorato in Amores perros, Y tu mamá también e Babel. Questo ritorno ha segnato un momento nostalgico e significativo per i fan delle sue opere più celebri. La morte di Emilio Echevarría rappresenta una grande perdita per il mondo del cinema. La sua interpretazione intensa e profonda ha lasciato un segno indelebile, rendendolo un volto iconico del cinema messicano e internazionale. Dai ruoli drammatici ai personaggi più complessi, il suo lavoro continuerà a ispirare generazioni di attori e registi.