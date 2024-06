“Papà è morto”. Lutto atroce, addio ad uno degli attori più importanti della storia del cinema

Piange il cinema mondiale, la stella di Hollywood si è spenta a 88 anni. A darne notizia il figlio: “Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta”. L’amato attore, Oscar onorario che ha recitato in decine di film da “Quella sporca dozzina” a MASH alla saga Hunger Games, è morto a Miami. Aveva 88 anni.

Nato a Saint John, ma cresciuto ad Halifax, da una famiglia di origini scozzesi, è figlio di Frederick McLea Sutherland, un elettricista, e di Dorothy Isobel McNichol. Sutherland debutta sul grande schermo nel 1964 nel film italiano Il castello dei morti vivi. Durante gli anni sessanta appare in alcuni film dell’orrore come Una notte per morire (1965), poi ottiene un piccolo ruolo nel film di guerra Stato d’allarme (1967). Inoltre appare in diverse serie televisive.





Nel 1968 ottiene una parte in Quella sporca dozzina di Robert Aldrich. Il successo arriva nel 1970 nel film MAS*H di Robert Altman. Sono molti i film dove Sutherland appare nel ruolo del cattivo e cinico e anche ruoli di persone di potere. Anche negli anni ottanta Donalds Sutherland partecipa a grandi produzioni come Gente comune di Robert Redford (1980), La cruna dell’ago (1981) di Richard Marquand e L’inverno del nostro scontento (1983).

Nel 1995 vince un Golden Globe per la sua interpretazione in Cittadino X. Ancora nell’horror in Il terrore dalla sesta luna (1994), alle prese con intrighi internazionali in L’arte della guerra (1999) e al fianco di Anthony Hopkins, in Instinct – Istinto primordiale (1999). È diretto da Clint Eastwood in Space Cowboys (2000). Ancora in Italia nel film Piazza delle Cinque Lune (2003) di Renzo Martinelli, in The Italian Job (2003), remake di Un colpo all’italiana (1969).

Offre una grande performance in Ritorno a Cold Mountain (2003) e appare in Lord of War (2005), quindi in Orgoglio e pregiudizio (2006), An american haunting (2007) e in Reign Over Me (2007). Dal 2007 al 2009 è stato protagonista della serie televisiva Dirty Sexy Money, cancellata dopo sole due stagioni causa i bassi ascolti. Nel 2017 partecipa con Helen Mirren al film drammatico Ella & John – The Leisure Seeker.