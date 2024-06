Filippo Bisciglia è stato colpito da un grave lutto in famiglia. Purtroppo ha perso uno dei perni fondamentali della sua vita, un punto di riferimento che lo ha accompagnato per tanti anni. Ma adesso dovrà purtroppo accettare il fatto che non sarà più al suo fianco e dovrà andare avanti senza il suo prezioso supporto. Commoventi i post pubblicati dal conduttore di Temptation Island.

Infatti Filippo Bisciglia ha usato il suo profilo Instagram ufficiale per rivelare ai suoi follower dell’avvenuto lutto in famiglia. Non ha speso molte parole, ma sono state significative e strazianti. Soltanto pochi mesi fa c’era stato un compleanno speciale da parte di questa persona, che se n’è andata per sempre ma che resterà nel suo cuore.

Filippo Bisciglia in lutto: “Sei stata la mia vita”

Queste le parole di Filippo Bisciglia, raggiunto da questo lutto in famiglia a pochi giorni dall’inizio di Temptation: “Ciao amore mio, fai buon viaggio. Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati… Mi mancherai tantissimo… Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo“.

A perdere la vita è stata la nonna di Bisciglia, la signora Vilma Scapigliati, che aveva festeggiato 100 anni a febbraio. In occasione di questa ricorrenza aveva scritto sempre sui social: “+100 nonna Vilma…Le ho fatto gli auguri da parte vostra (i follower di ISTRAMBRAM di suo nipote)”. E ora ha postato diverse foto, anche di lui da bambino e ragazzo, insieme all’adorata nonna.

Un dolore difficile da sopportare per Filippo Bisciglia, che ha dovuto dire addio alla nonna con la quale è cresciuto, come ha rivelato lui stesso su Instagram.