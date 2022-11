Missili russi sulla Nato. Il mondo trema, Zelensky: “Fermiamo Putin”

L’attacco al territorio della Nato è “un’escalation molto significativa” ed “è necessario agire”, lo ha detto ha caldo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che due missili russi (o resti di missili) sono caduti in territorio polacco facendo due vittime.

“Oggi la Russia ha effettuato un altro massiccio attacco missilistico nei confronti dell’Ucraina con un totale di 90 missili”. Lo ha affermato Zelensky, nel consueto video messaggio della sera pubblicato su Telegram. Zelensky ha aggiunto che i bombardamenti russi hanno colpito “sistemi di alimentazione, imprese, edifici residenziali”.





“Il terrore non si limita ai nostri confini nazionali. Missili russi colpiscono la Polonia”, prosegue “Quante volte l’Ucraina ha affermato che lo stato terrorista non si limiterà al nostro Paese? E’ solo una questione di tempo prima che il terrore russo vada oltre”. Più a lungo la Russia si sentirà impunita, più minacce ci saranno per chiunque sia alla portata dei missili russi.

“Lanciare missili sul territorio della Nato. Questo è un attacco missilistico russo alla sicurezza collettiva! Questa è un’escalation molto significativa. Dobbiamo agire”, sottolinea ancora Zelensky. “E voglio dire ora a tutti i nostri fratelli e sorelle polacchi: l’Ucraina vi sosterrà sempre! Il terrore non libererà le persone! La vittoria è possibile quando non c’è paura”.

