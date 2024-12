Disastro aereo, schianto con 181 persone a bordo: è una strage

Nuovo dramma aereo dopo quello che, solo pochi giorni fa, ha visto protagonista un velivolo azero partito da Baku e precipitato prima dell’arrivo a Grozny. Il velivolo coinvolto nello schianto di oggi, 29 dicembre, è un Boeing 737-800. L’incidente è avvenuto alle 9:03 ora locale. Il Boeing 737-800, partito da Bangkok, ha tentato un atterraggio di emergenza dopo un primo tentativo fallito a causa di un malfunzionamento del carrello.

L’aereo non è riuscito a rallentare, uscendo dalla pista e schiantandosi contro un muro. L’impatto ha provocato una violenta esplosione e un incendio che ha distrutto completamente il velivolo. Il carrello del velivolo non si sarebbe aperto in seguito all’impatto con degli uccelli in fase di atterraggio.





Corea del Sud, incidente aereo: a bordo 181 persone. “Quasi tutti morti”

Il capo dei vigili del fuoco locali, ha confermato questa ipotesi: “l’incidente è probabilmente dovuto a una collisione con uccelli combinata con condizioni meteorologiche avverse”. Tuttavia, ha aggiunto, “la causa esatta sarà annunciata dopo un’indagine congiunta”. “I passeggeri sono stati espulsi dall’aereo quando si è scontrato con una barriera, lasciando loro poche possibilità di sopravvivenza”, ha spiegato un funzionario dei pompieri durante un incontro con le famiglie delle vittime.

“L’aereo è quasi completamente distrutto e l’identificazione dei defunti si rivela difficile”, ha aggiunto. Lo schianto è avvenuto all’aeroporto di Muan, nel sudovest della Corea del Sud. A bordo del velivolo c’erano 181 persone, di cui sei membri dell’equipaggio e 175 passeggeri. Tra questi, quasi tutti sudcoreani, tranne due cittadini thailandesi.

Il bilancio è drammatico: 96 vittime accertate, con solo due sopravvissuti, entrambi membri dell’equipaggio. Le vittime sono destinate a salire, secondo le ultime notizie i passeggeri sarebbero quasi tutti morti. I vigili del fuoco hanno confermato che l’identificazione delle vittime è complicata dalla gravità dell’incendio e dall’estensione dei danni.