Al Grande Fratello Zeudi è una delle maggiori protagoniste di questa edizione. Nelle ultime ore, a poco dalla puntata in diretta con Signorini, l’ex Miss Italia è stata convocata in confessionale dagli autori e le cose non sono andate benissimo. Infatti, alcuni utenti hanno ascoltato cosa ha detto la ragazza dopo il dialogo con loro.

La situazione al Grande Fratello è da attenzionare, visto che Zeudi è apparsa molto delusa da quanto successo. La sua rivelazione sulle parole dette in confessionale dalla regia stanno aprendo delle discussioni sul web. Andiamo a vedere insieme cosa ha riferito e perché è stata poi presa una decisione particolare.

Leggi anche: “Perché Zeudi si è avvicinata a Shaila”. Grande Fratello, Helena vuota il sacco ad Amanda: “Me lo ha detto lei”





Grande Fratello, Zeudi in confessionale: poi scatta la censura

Parlando con altri compagni di avventura, Zeudi ha messo al corrente di quanto accaduto nel confessionale del Grande Fratello e il pubblico si è subito arrabbiato. Chi difende la Di Palma non è stato d’accordo con la censura fatta ai suoi danni, nel momento in cui che stava riferendo i dettagli della conversazione con gli autori.

Zeudi ha quindi affermato: “In confessionale mi hanno detto ‘tu sei troppo analitica, segui i tuoi istinti‘”. Ma è scattata la censura del GF, che non ha permesso al pubblico di ascoltare il prosieguo della discussione. Infatti, c’è chi ha accusato la regia di voler mettere in campo della manipolazione contro di lei. Ma non tutti sono dello stesso parere: “Da quando esiste il Grande Fratello censurano, quando parlano del confessionale”.

da quando esiste il grande fratello censurano quando parlano del confessionale

le zelena: VOGLIONO MANIPOLARLE!!! AUTORI CATTIVI https://t.co/eJBrgKkHoT — 𝑨𝒏𝒈𝒆🍋 (@fi0ridiciliegi0) January 30, 2025

La gieffina è sembrata abbastanza stravolta e adesso dovrà cercare di comprendere come portare avanti il suo percorso, alla luce di questa indicazione.