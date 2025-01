Helena Prestes continua a essere al centro delle critiche all’interno della casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si sono scagliati contro di lei con parole molto dure. I tre gieffini non hanno risparmiato pesanti offese alla concorrente brasiliana, un comportamento che non è passato inosservato. Sul web, infatti, molti utenti li stanno criticando per i toni usati. Secondo l’ex velina di Striscia la Notizia, il modo di fare di Helena sarebbe legato alla mancanza di una figura maschile nella sua vita.

A tal proposito, Shaila ha dichiarato: “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”. Sempre soffermandosi sulla situazione sentimentale della modella, Shaila ha commentato anche il rapporto tra Helena, Zeudi e Javier, sottolineando una certa incoerenza nei comportamenti della gieffina.

Leggi anche: “Andiamo da Amanda”. Grande Fratello, la trovano lì in lacrime: momento nerissimo





Grande Fratello, Helena: “Perché Zeudi si è avvicinata a Shaila”

“Anche questo non è chiaro, Javier disse ad Helena che erano solo amici; lei rientra con l’interesse per Zeudi e poi le piace di nuovo Javier al punto da voler fare l’amore con lui. Non si capisce niente…”, ha affermato la Gatta. Ovviamente tra Zeudi ed Helena è arrivato il gelo. La Miss Italia si è avvicinata a Javier che però piace alla modella brasiliana e quindi tra le due, che avevano legato tantissimo, c’è stata una insanabile rottura che però potrebbe avere un retroscena molto curioso.

A raccontare cosa è successo è stata Helena: “Lei è arrivata qui con degli schemi da seguire, anche con me ha schematizzato e non mi piace. Il suo avvicinamento a Shaila? Io le ho chiesto come mai si è avvicinata a lei. Lei mi ha risposto ‘perché da fuori… fuori mi hanno detto’. Te lo giuro, così mi diceva”, ha rivelato Helena Prestes all’amica Amanda Lecciso, sconvolta per aver sentito queste parole.

“Davvero, lei mi ha detto ‘fuori ha tanto seguito, tante persone importanti’. Queste erano le sue confessioni. E io ho risposto ‘ah ok bene’. Allora io con lei non posso andare d’accordo. Quando le dicevo che non andavo d’accordo con Shaila, allora Zeudi mi rispondeva ‘non devo fare quello che mi dici tu, io sono libera, non posso seguire quello che vuoi te’. Voleva manipolare il mio pensiero. Io le avevo solo detto che io e Shaila non andavamo d’accordo. Quindi l’altro giorno le ho specificato ‘tu scegli con chi stare, vai da chi vuoi andare, non ti indico nulla e non ti obbligo a fare niente’”, ha detto ancora Helena ad Amanda.