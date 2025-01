Il 19 gennaio 2025, Paolo Bonolis è stato ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante l’intervista, il celebre conduttore ha condiviso aneddoti sulla sua infanzia, la carriera televisiva e la vita familiare. Bonolis ha ricordato momenti significativi della sua infanzia, sottolineando l’importanza dei genitori nella sua formazione. Ha raccontato un episodio divertente legato al padre, evidenziando come quest’ultimo gli abbia trasmesso il valore dell’ironia e della leggerezza nella vita.

Ha inoltre menzionato la madre, oggi novantatreenne, con la quale mantiene un rapporto affettuoso e scherzoso. In merito alla sua carriera, Bonolis ha annunciato con entusiasmo il ritorno di Avanti un altro!, storico game show preserale di Canale 5, previsto per il 20 gennaio 2025. Ha espresso la sua soddisfazione nel lavorare nuovamente al fianco di Luca Laurenti, suo partner televisivo da oltre trent’anni, sottolineando la chimica e l’affiatamento che li unisce.





Quando Silvia Toffanin ha toccato l’argomento dell’ex moglie, Sonia Bruganelli, mostrando una loro foto insieme, Bonolis ha preferito non approfondire. Alla domanda sulla loro attuale relazione, ha risposto scherzosamente: “Me l’avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro!”. Tuttavia, ha ribadito l’importanza di preservare la famiglia nonostante le trasformazioni, affermando: “La famiglia va preservata da ciascuna avversità e circostanza”.

Ancora: “È necessario e importante. Credo che la famiglia non si debba disperdere, può mutare, ma bisogna accettare la trasformazione senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo”. Parlando dei suoi figli, Bonolis ha espresso profondo orgoglio e affetto. Ha descritto Adele come una ragazza curiosa e vivace, Davide come un appassionato di sport dal cuore grande, e Silvia come una fonte costante di gioia.

Ha sottolineato come la famiglia rimanga una priorità nella sua vita, evidenziando l’importanza di mantenere uniti i legami affettivi. L’intervista ha offerto uno sguardo sincero e personale su Paolo Bonolis, mettendo in luce sia l’uomo dietro il personaggio televisivo, sia i valori che guidano la sua vita privata e professionale.

