Violato il regolamento del GF Vip 7. Protagonisti Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, la new entry del reality show che ha già fatto parlare di sé. I due si sono subito trovati in sintonia e in queste ore si sono chiusi in magazzino per spettegolare.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è infatti convinto che in quello spazio della casa non ci siano le telecamere e si è lasciato andare a dichiarazioni che potrebbero portarlo alla squalifica.”Si sta benissimo di là, perché non c’è diretta. Registra, ma non va in tv. Quindi sto lì, sto benissimo”, ha detto Antonino parlando delle sue fughe in magazzino, dove crede di essere al sicuro dalle telecamere del Grande Fratello Vip.

Violato il regolamento del GF Vip: Oriana e Antonino rischiano la squalifica

Prima di violare il regolamento, Antonino Spinalbese si è confidato con Oriana Marzoli e ha parlato di Ginevra Lamborghini. “I fan mandano striscioni che vorrebbero che io e lei stessimo insieme o che ci fosse un suo ritorno. La gente vuole la storia, ma io non ho mica 15 anni”, ha spiegato l’ex di Belen, che ormai ha confermato di non voler essere associato alla sorella di Elettra.

“L’ho conosciuta due settimane, cosa dovrei fare? Dai, ti prego, è anche imbarazzante”. Antonino di sarebbe sentito profondamente a disagio quando ha rivisto Ginevra entrare in casa per una sorpresa: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla, mi ha fatto un po’ paura. Mi sono imbarazzato”, ha spiega a Oriana. Durante la chiacchierata in magazzino, i due vipponi hanno violato il regolamento del GF Vip 7.

Oriana ha detto la classifica dei preferiti fuori ad Antonino.

Chiusi in magazzino, i due hanno violato il regolamento del GF Vip 7 parlando di percentuali e preferenze dei concorrenti. Oriana, infatti, è entrata da poco nella casa e ovviamente è al corrente delle preferenze del pubblico. Dopo la spifferata, Antonino Spinalbese ha riportato tutto Alberto. Ora per Oriana e Antonino si mette male. I due potrebbero rischiare la squalifica.