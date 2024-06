Federica Panicucci è al centro di diverse voci sul suo futuro a Mediaset. Adesso forse siamo arrivati alla decisione definitiva sulla conduttrice, come riferito da Alessandro Cecchi Paone. Infatti, intervenendo a Nuovo Tv è stata fatta una domanda diretta al giornalista che ha dunque rotto il silenzio sulla presentatrice di Mattino Cinque.

Quindi, su Federica Panicucci è stato rivelato qualcosa di importante, inerente il futuro a Mediaset. Cecchi Paone non ha fatto troppi giri di parole, infatti è andato al fulcro del discorso e ha detto la sua sulla conduttrice di Canale 5. Momento importante per lei, decisivo per la sua carriera, visto che ormai dovremmo sapere con esattezza ciò che farà.

Federica Panicucci e il futuro a Mediaset: la rivelazione di Cecchi Paone

Rivolgendosi al giornalista, una lettrice di Nuovo Tv ha chiesto spiegazioni su Federica Panicucci e il futuro a Mediaset: “Secondo lei c’è il rischio che Maltese prenda il suo posto anche in autunno o è solamente una sostituzione estiva?”. E Cecchi Paone ha quindi fatto sapere se Dario Maltese sarà temporaneamente protagonista o se prenderà il posto della collega.

E Cecchi Paone ha risposto: “Da ormai diversi anni che la versione estiva di Mattino 5 viene affidata a conduttori diversi, è un modo per confermare il crescente successo della formula, facendo riposare i titolari, che nessuno mette in discussione“. Quindi, Federica resterà saldamente al suo posto secondo il giornalista, così come l’altro collega Francesco Vecchi.

Quindi, dopo la fine dell’estate Federica Panicucci ritornerà a fare compagnia al pubblico di Mattino Cinque. Questa almeno è la previsione di Cecchi Paone, che è stato ospite anche di questa trasmissione in passato.