L’ascia di guerra tra Valerio Scanu e Donatella Rettore non è sepolta. Dopo le polemiche di sabato a Ora o mai più, il cantante è tornato a punzecchiare la leggenda della musica italiana lasciando ben intendere di non aver finito con lei. Cosa è successo sabato? Pizzicato dalla Rettore, l’ex Amici aveva detto: “Io non faccio buon viso a cattivo gioco, non riesco a fingere se qualcuno mi sta antipatico”.

La replica non si era fatta attendere: “Sento i tuoi commenti. Fatti un bel bagno d’umiltà”. E la querelle è continuata oggi davanti a Caterina Balivo, durante la trasmissione in onda su Rai 1: La volta buona. Dopo aver mostrato il filmato, ha chiesto al cantante di dire la sua e spiegare meglio la questione.





La Volta Buona, Valerio Scanu punge ancora Donatella Rettore

“Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti sempre. Secondo me la sua è stata più una provocazione e la mia una risposta piccata. Non mi aspettavo quel tipo di reazione dopo un’esibizione. Non capivo il perché di quella cosa. Quindi a un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quinta”.

Altri sono intervenuti nel commentare, parlando anche di questione di carattere. Ma Valerio Scanu ha ripreso parola dicendo: “Qua secondo me a un certo punto è stato fatto una specie di bagnarola di luoghi comuni, sono stati buttati lì”. Caterina gli ha fatto notare che è tutto è nato dal suo dire che c’è competizione tra i tutor.

E Scanu: “Io ho detto una cosa che è il segreto di Pulcinella. È normale che ci sia competizione. Nel senso, non che loro siano in gara tra di loro, ma comunque ogni tutor fa l’interesse del proprio, com’è giusto che sia. Però come certi tutor sono un po’ bassini con i voti, io vedo che la buona Rita è molto generosa. E a volte mi chiedo se ha capito che siamo in gara noi”.