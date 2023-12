Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza racconta retroscena sulla storia con Ida Platano. Sembravano fatti l’uno per l’altra. Tanti viaggi insieme, poi la decisione di andare a convivere, a Salerno da lui. Poi però, a circa un anno dalla loro uscita dal programma, i primi scricchiolii. I fan hanno notato che i due non si mostravano più insieme sui social e alla fine la storia tra la dama e il cavaliere del popolare dating show si è conclusa.

Dopo la fine della relazione Ida Platano ha fatto il suo clamoroso ritorno a Uomini e Donne come tronista. Alessandro ha prima criticato la scelta dell’ex, poi ne ha seguito l’esempio tornando anche lui nel programma. Ovviamente non sono mancate polemiche e frecciatine tra i due che ad un certo punto sono stati protagonisti di un violento scontro in studio. Adesso il cavaliere rivela qualcosa di inedito sulla loro storia.

Alessandro racconta: “Il mio cane stava morendo e lei…”

Nella puntata di oggi, venerdì 22 dicembre, Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono ritrovati nuovamente nello studio di UeD e se le sono dette di ogni colore. Nonostante stiano facendo due percorsi diversi non perdono occasione per rivangare il passato e lanciarsi accuse reciproche. Soprattutto Alessandro ha raccontato cose molto forti – e spiacevoli – sul conto di Ida.

Stavolta Ida Platano è rimasta sola. Alessandro ha spiegato che l’attuale tronista di UeD non si interessava più dei suoi stati d’animo. In particolare ha raccontato un episodio significativo: qualche tempo fa una delle sue due cagnoline si è sentita male. Purtroppo il veterinario le diagnosticò una malattia molto grave dandole poco tempo di vita. Alessandro ne soffrì molto, anche perché non avendo figli è sempre stato molto legato alle sue cagnoline.

Sul fatto dei cani, credo ad Alessandro. Ce la vedo Ida a riderlo in faccia perché stava male perché il suo cane stava morendo #uominiedonne — Lloyd 🪩 MK Olsen Kelly bag (@MKOlsenKellybag) December 22, 2023

Ebbene Ida non mostrò nessun tatto. Telefonò ad Alessandro e gli cantò una canzone per il loro mesiversario. Lui, che era appena tornato dal veterinario, rimase spiazzato. Non si aspettava che lei minimizzasse così la situazione. Oltretutto Ida gli rise in faccia e dopo averci discusso lei non gli parlò per tre giorni. Ida ha cercato di difendersi sostenendo che Alessandro la vuole far passare per quella che non è. Ma non ha voluto approfondire la questione e il pubblico è tutto dalla parte del cavaliere.

