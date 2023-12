Nella puntata di oggi martedì 5 dicembre, a poco più di due settimane dall’arrivo di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne, è tornato anche Alessandro Vicinanza, il suo ex fidanzato. L’ex compagno della tronista aveva criticato la scelta della sua ex, ma ha deciso di fare lo stesso percorso e di darsi un’altra possibilità all’interno del programma condotto da Maria De Filippi.

Il rapporto tra Ida Platano, che siede sul trono, e Alessandro Vicinanza, rientrato nel parterre maschile e ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua, è ai minimi termini e i due si sono tirati frecciatine e cattiverie nel corso della registrazione. Durante la puntata è scoppiata la bufera. Alessandro Vicinanza ha voluto chiarire di essere a Uomini e Donne per conoscere nuove persone e non per corteggiare Ida Platano e ha anche detto di non averla mai tradita e di non averla lasciata quattro volte come la tronista continua a raccontare.

“Questo però non l’ha detto…”. Ida Platano tronista a Uomini e Donne e Alessandro Vicinanza all’attacco





Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro vicinanza presi in giro sui social a causa di Hailey Bieber

“Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita“, ha detto il cavaliere. Non solo, Alessandro Vicinanza ha parlato anche dell’estrema gelosia che Ida Platano nutriva nei suoi confronti, svelando un particolare che ha lasciato di stucco i telespettatori. Il cavaliere ha confessato che Ida Platano gli avrebbe fatto una scenata di gelosia per i like di lui su Instagram alla moglie di Justin Bieber, Hailey Bieber.

Durante Uomini e Donne l’hashtag #haileybieber è schizzato prima in tendenza su Twitter a causa dei tantissimi tweet degli utenti. I telespettatori hanno commentato ironicamente la confessione di Alessandro Vicinanza sulla gelosia di Ida Platano.” Ma posso guardare cinque minuti di sta trasmissione e quella fuori di testa di Ida era gelosa per i like alla moglie di Justin Bieber #UominieDonne”, scrive una utente pubblicando la gif di Mara Venier che ride. Meme e altri video ironici sono comparsi su Twitter.

“Metto like alla moglie di Justin Bieber che ha 18 milioni di followers”

HAILEY BIEBER HA FATTO LASCIARE IDA E ALESSANDRO MI STO PISCIANDO SOTTO LA SUA RILEVANZA LETTERALMENTE MIA MADRE#uominiedonne — Elle percentuali✨ (@supremanes) December 5, 2023

ida e alessandro che si lasciano perché lui mette like alla moglie di justin bieber pic.twitter.com/7EfM79OJWS — lola (@diasphire) December 5, 2023

Ida e Alessandro che litigano perché lui ha messo like alla moglie di Justin Bieber 🤣🤭#uominiedonne pic.twitter.com/ItNST9A3AA — – Ma_rcell0 – (@Ma_rcell0) December 5, 2023

Anche un video in cui Hailey Bieber manda un bacio e la frase “Hailey Bieber e Justin Bieber che si ritrovano in tendenza per Alessandro e Ida #uominiedonne”. “HAILEY BIEBER HA FATTO LASCIARE IDA E ALESSANDRO, MI STO PISCIANDO SOTTO LA SUA RILEVANZA. LETTERALMENTE MIA MADRE”, e sotto a questo tweet un’altra telespettatrice risponde: “Mi sto pisciando sotto, quarant’anni per uno”. “Comunque Per il like alla moglie di Justin Bieber si possono arrabbiare solo due donne in questo mondo: – Ida Platano e Selena Gomez”, commenta ironicamente un’altra ragazza.