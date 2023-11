A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai e così dopo lo choc di vedere Ida Platano sul trono, ecco tornare nel parterre anche il suo ex fidanzato, Alessandro Vicinanza. L’ultima volta che li abbiamo visti in studio sembravano innamoratissimi. Parlavano anche di convivenza mettendo così a tacere le voci di una crisi. Non era una vita fa ma settembre scorso. Ora, novembre 2023, quella storia è chiusa a doppia mandata ed entrambi sono pronti a voltare pagina. Dopo la rottura, la ex dama è stata contattata dalla redazione che le ha offerto il trono.

Ida Platano ha accettato e proprio in questi giorni la stiamo vedendo sulla poltrona rossa. Ma presto, lo dicono le anticipazioni, assisteremo anche al ritorno di Alessandro Vicinanza ma non per corteggiarla. Anzi, al settimanale Di Più Tv ha fatto delle rivelazioni inedite sulla sua relazione con l’attuale tronista. “Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto”, ha spiegato.

Leggi anche: “Lei dopo Ida Platano”. Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha messo gli occhi sulla dama





Alessandro Vicinanza: “Questo Ida Platano non l’ha detto…”

“Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato“, ha aggiunto Alessandro che forse ora si avvicinerà a Roberta Di Padua visto che hanno già ballato insieme al centro dello studio.

L’ex e ora non più ex cavaliere di UeD ha anche rivelato di aver fatto entrare Ida Platano nella sua vita a 360° e di averle presentato amici e familiari, proprio perché pensava sarebbe stata la donna della sua vita. Ma c’è una cosa che non gli è andata giù di lei. Ricordate quando è stato accusato di aver tradito la sua ex fidanzata?

“Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita“. In realtà Ida nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha smentito di essere stata tradita: “Se è andato con un’altra? No assolutamente“. Infine una frecciatina per niente velata a Ida: “Ha scelto di diventare un personaggio televisivo. Ai sentimenti di un uomo che l’ha amata ha anteposto la carriera“.