Uomini e Donne tra poco andrà in pausa natalizia ma l’ultima registrazione ci regala un bel colpo di scena. Bello si fa per dire, soprattutto perché la notizia non farà per niente piacere a Ida Platano. Ma non è finita qui perché nella puntata che è stata registrata il 20 dicembre tra gli assenti spicca il nome di Roberta Di Padua, volto storico del trono over che ha scelto ormai di abbandonare la trasmissione. La dama non è rientrata in studio nel corso deludendo i fan sui social che, al contrario, erano convinti di poterla rivedere di nuovo nel parterre, pronta a mettersi in gioco per continuare la ricerca della sua anima gemella.

Ancor una volta assente in studio anche Armando Incarnato che, dopo aver partecipato a due puntate di questa edizione, non ha più preso parte al programma. Ma torniamo a Ida Platano, che come è noto ormai è una tronista. Sta conoscendo Mario Cusitore, tra gli altri. a. Il primo approccio non è stato dei migliori, lei è sembrava frenata, quasi dubbiosa e invece, già dalla seconda esterna la situazione è sembrata diversa.

UeD, brutta notizia per Ida Platano

Mario ha scelto di portarla in un loft in montagna e scambiato due chiacchiere con lei davanti ad un camino: “Un grande classico” ha dichiarato Tina Cipollari, ma tra i due c’è stata grande alchimia. Ma nella registrazione del 20 dicembre, la notizia: una segnalazione sul conto del pretendente della tronista.

Ida Platano ha dovuto fare i conti con l’arrivo di una ragazza che, con una segnalazione, ha rischiato di mettere in crisi il rapporto che sta costruendo con Mario. Come detto, i due da qualche settimana stanno portando avanti una frequentazione e, dopo le prime uscite, sembra che si sia creato un buon feeling che lasciava ben sperare per il futuro.

Ma nelle nuove puntate la tronista affronterà l’arrivo di una ragazza in studio, la quale sostiene di essersi sentita con Mario anche durante la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. Pare, scrive il sito Blasting news, che i due si siano scritti dei messaggi ma, alla fine, la questione è stata chiarita. E infatti Mario non è stato “fatto fuori” in studio e dunque proseguirà la sua conoscenza con Ida. Però certo, era meglio se non fosse successo no?