A Uomini e Donne in fan del programma sono in subbuglio, nelle ore scorse Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una foto di Martina in giro per Torre Annunziata con Ciro. Scrive sulla sua pagina instagram l’esperto di gossip: “Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ora in esterna, le foto esclusive di LolloMagazine! Sicuramente il percorso più seguito e interessante di questa edizione di Uomini e Donne: Martina De Ioannon è prossima alla scelta”.

“La tronista, infatti, nell’ultima registrazione ha annunciato che nella prossima concluderà il suo percorso facendo scendere i petali su di lei e il corteggiatore che sceglierà, c’è chi pensa che il preferito sia Ciro Solimeno e chi Gianmarco Steri”.





Uomini e Donne, Martina e Ciro avvistati fuori dal programma

“Oggi, in anteprima, siamo in grado di fornirvi foto e video di Martina e Ciro attualmente in esterna. Questa è, infatti, l’ultima del suo percorso, la cosiddetta “esterna di un giorno”. I due sono stati avvistati a Torre Annunziata, paese natale di Solimeno, insieme a degli amici stretti di quest’ultimo. Cosa sarà accaduto?”. I commenti sotto la foto fioccano.

“Martina e Ciro sono qualcosa di troppo bello x poterli descrivere! L’AMORE , il CUORE la PASSIONE , la CHIMICA , IL RISPETTO, LA DOLCEZZA, LA BELLEZZA portano un solo nome CIRO! Martina non può e non deve sbagliare ancora (lo aveva già fatto con il suo ex che è la fotocopia di Gianmarco e lei lo sa perfettamente)”.

E ancora: “Il trono di Martina l’ha portato avanti grazie a Ciro perché se fosse stato x l’altro sarebbe stato di una MOSCERIA UNICA! Per me Gianmarco non sa di nulla…. Ciro è di un altro pianeta! Lui è realmente innamorato di lei …Sono una coppia meravigliosa FORZA Ciro, sei tutti noi!”.