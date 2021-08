Uomini e Donne, buona la prima. Start alle registrazioni della prima puntata di uno dei dating show più seguiti di sempre. Le prime indiscrezioni sulla nuova stagione del programma di Maria De Filippi hanno sicuramente fatto alzare l’asticella delle aspettative. Ed è così che qualche anticipazione sulla prima puntata di Uomini e Donne non fa che incrementare la curiosità.

Riflettori accesi sul nome che tra tutti ha sicuramente stuzzicato l’attenzione di molti, quello di Andrea Nicole, prima tronista Andrea Nicole che ha fatto il suo ingresso in studio, portando a conoscenza di tutti e con coraggio la sua storia di vita.

Senza dubbio i timori che in molti potessero lasciare lo studio erano tanti, ma Andrea Nicole ha da subito dimostrato di affrontare a testa alta la situazione. Come ben si sa, Andrea Nicole ha completato il suo percorso di transizione da uomo a donna.





La storia di Andrea Nicole è molto delicata e proprio durante un’intervista rilasciata a IlFattoQuotidiano, la tronista ha raccontato qualcosa che potrebbe orientare le attese in merito alla messa in onda della prima puntata del dating show. Ecco cosa ha rivelato.

“Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”, ha affermato, per poi aggiungere: “È la mia vita, non mi piace nascondere nulla”.