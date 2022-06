Uomini e Donne, nuovi tronisti in arrivo. Ma non mancano le sorprese. In questi giorni sono girati tantissimi nomi: ultimo quello della nipote di Gemma Galgani, Carola. La dama torinese ha pubblicato una foto insieme a sua nipote Carola sul suo profilo Instagram, nel giorno della laurea di quest’ultima. I due sembrano molto felici e orgogliosi, e i followers di Gemma hanno subito notato la bellezza di Carola, tanto da chiedere alla conduttrice Maria De Filippi di farla partecipare a Uomini e Donne.



Per ora si tratta di illazioni. Diverse dalle voci, che sembrano più forti, di una crisi tra due ex protagonisti del dating: Matteo Ranieri e Valeria Cardone. A quanto riporta il sito Blastingnews sono gli stessi fan di Uomini e Donne ad accendere i riflettori. Da quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sulla sua storia con Valeria, Matteo non si è ancora esposto per commentarle.

Maria De Filippi: età, altezza, peso e figlio. Tutto sulla moglie di Maurizio Costanzo





Uomini e Donne, nuovi tronisti 2022: no di Alessandro Iannoni



I fan si aspettavano che Ranieri ci mettesse la faccia per smentire le chiacchiere che stanno impazzando sul suo privato, ma fino a ora non è successo e questo non fa altro che alimentare i sospetti sulla sua relazione. Chiacchiere che hanno investito anche Riccardo Guarnieri che molto probabilmente non sarà in studio nella prossima stagione come, invece, si auguravano in fan e Ida Platano. (Leggi anche “Sul trono”. Uomini e Donne, anticipazione bomba: Maria De Filippi pesca proprio loro)



Il motivo è semplice: Riccardo avrebbe iniziato a frequentare una nuova donna. Vicinissima all’addio è pure la sorella della stilista Elisabetta Franchi, Catia. La dama si era messa in mostra per alcuni accesi scontri verbali con Biagio Di Maro dopo un paio di uscite finite male. Tornando al capitolo tronisti in arrivo, per Maria la situazione si complica. Oltre a Lilli Pugliese, anche Alessandro Iannoni avrebbe risposto no alla proposta di cercare l’amore in tv a settembre.



Un rumor che in queste ore sta serpeggiando sul web, sostiene che ci sarebbero stati dei contatti telefonici tra il giovane studente e la presentatrice del dating-show. Al termine dell’ultima chiamata, però, il ragazzo avrebbe rifiutato la proposta di entrare a far parte del cast fisso del Trono Classico e il motivo sarebbe ancora una volta l’università. Chi accetterebbe sicuramente, invece, è Antonio Medugno: il modello si è detto favorevole a questa nuova esperienza se gli venisse offerta.

“Riccardo con lei”. UeD, Ida Platano mastica amaro: c’è la foto che toglie ogni dubbio