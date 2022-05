Uomini e Donne, nuovi tronisti in arrivo. Il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti ufficialmente il primo giugno per tornare in autunno. A settembre comincerà l’edizione numero 26 del dating, un record di longevità che in pochi possono vantare. Come ogni edizione che si rispetti circolano già in nuovi nomi dei protagonisti. Così mentre nel parterre continuano le schermaglie tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un amore bello e tormentato come la dama bresciana ha avuto modo di sottolineare a Verissimo ospite di Silvia Toffanin.



“A Uomini E donne ho conosciuto Riccardo Guarnieri con cui c’è stato un colpo di fulmine. Poi sono stata tanto male, era come se avessi raccolto la mia anima da terra e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto per amore. Con lui c’è stato un sentimento che diventava sempre più grande, immenso”.





Uomini e Donne, i nuovi tronisti sono vecchie conoscenze



E ancora: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà”. Un amore che Ida quindi spera nascerà dopo tanto dolore.



La vita, per Ida Platano, non è stata facile: “Ho portato avanti la gravidanza da sola, però è stata la decisione più bella della mia vita. Dico sempre che è l’unica cosa giusta che ho fatto. Ho fatto degli errori, mi dedicavo tanto al mio lavoro, non do le colpe al mio ex se è andata così. Samuele non vede il papà. Questa cosa mi ha fatto stare male, ma lui non l’ha mai conosciuto. Oggi ha 11 anni”.



Di sicuro Ida sarà protagonista della nuova stagione. E tra loro anche nomi pesanti che potrebbero finire sul trono. Secondo Blastingnews.it i nomi più probabili sono quelli di Lilli Pugliese, la corteggiatrice protagonista del trono di Luca Salatino, arrivata al rush finale di questa avventura insieme a Soraia. E ancora: Alessandro Verdolini, che quest’anno ha preso parte al trono di Andrea Nicole e Federica Aversano, la corteggiatrice che è stata scartata da Matteo Ranieri al rush finale del suo percorso.

