Brutte notizie per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che è stata lasciata a ridosso del matrimonio. Stiamo parlando di Ginevra Lambruschi e del suo ormai ex partner Mirko Antonucci. Mesi fa avevano annunciato di volersi sposare e proprio a breve si sarebbe materializzato il lieto evento. Ora però è successo l’imponderabile, con lei che attraverso il social network Instagram ha pubblicato un messaggio che ha sconvolto tutti i suoi follower, increduli per l’avvenimento.

Nell’agosto del 2021 Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci avevano riferito tutto sulle loro future nozze. Il giovane calciatore le aveva fatto una romantica proposta regalandole un anello con su incise le parole: ‘Mi vuoi sposare?’ Il sì di Ginevra non si era fatto attendere e la reazione era stata assolutamente commossa e felice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne negli anni scorsi è stata al centro di flirt con personaggi molto noti. Ora sembrava essere giunta l’anima gemella, ma non è stato così.





Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci, addio a pochi giorni dalle nozze

Sembrava ormai tutti fatto, ma Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci si sono lasciati sul più bello. Questo l’inaspettato post Instagram, pubblicato dalla giovane: “Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi hanno abbandonato”.

Ginevra ha concluso così il suo triste messaggio: “In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”. La figlia avuta con Mirko è nata nel marzo dell’anno scorso e, nonostante lui abbia 23 anni e lei quasi 25, avevano preso l’importante decisione di unirsi in matrimonio. Si attendevano notizie in tal senso sul giorno esatto delle nozze, invece è arrivato questo incredibile epilogo. Un periodo dunque complicatissimo per l’ex Uomini e Donne, che dovrà fare i conti con questo enorme dispiacere.

Ginevra Lambruschi è stata corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne, ma è nota anche per essere stata fidanzata con Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E pare che abbia avuto dei flirt anche con Stash e Riccardo Marcuzzo. Ora con Mirko Antonucci pareva che avesse trovato il compagno della sua vita, invece la storia d’amore è naufragata ad un passo dai fiori d’arancio.

“Si sono lasciati”. Addio inatteso della coppia vip italiana dopo lunga amicizia e 3 anni insieme