La ricordiamo come una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, capitana di moltissimi gossip e flirt che l’hanno vista impegnata e spesso al centro della cronaca rosa. Ebbene, a quanto pare adesso sembra aver trovato l’amore della vita. Il suo per sempre le è arrivato dritto in braccio e non vuole più lasciarla, anzi…

Per rendere tutto davvero super definitivo, un anello al dito che le è calzato a pennello. La ex del dating show di Maria De Filippi ha trovato l’amore in un giovane calciatore, dal quale ad oggi ha avuto anche una figlia, di nome Sophie. Adesso sembra essere giunto anche il momento in cui pronunciare il fatidico ‘Sì, lo voglio’.

A coronare il dolce sogno d’amore è Ginevra Lambruschi, che ricordiamo essere, seppur per breve tempo, corteggiatrice a Uomini e Donne di Marco Cartasegna. Il suo compagno adesso è Mirko Antonucci. Il giovane calciatore le ha fatto una romantica proposta regalandole un anello con su incise le parole: ‘Mi vuoi sposare?’ Il Sì di Ginevra non si è fatto attendere e la reazione è stata assolutamente commossa e felice.





Ma Ginevra Lambruschi non è conosciuta soltanto per la parentesi a Uomini e Donne, ma anche per tanti flirt che l’hanno vista inevitabilmente al centro del gossip. L’ex corteggiatrice e presto sposa con l’attaccante della Roma Mirko Antonucci, negli anni scorsi è stata al centro di flirt con personaggi molto noti. Ma quando l’amore arriva e bussa, non si può fare a meno di rispondere.

Ecco i flirt passati di Ginevra Lambruschi: tra cui il figlio di Simona Ventura, Stash Fiordispino, Riccardo Marcuzzo e Pierpaolo Pretelli, che potrebbe sposarsi con Giulia Salemi. Il tempo dei flirt e del gossip sembra ormai alle spalle, come dimostra la nascita della piccola Sophie e soprattutto la volontà di voler sposare il suo Mirko.