“Perché è finita con Matteo”. Uomini e Donne, Valeria Cardone: la verità dopo un mese di silenzio e lacrime

La storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non aveva mai convinto davvero il pubblico di Uomini e Donne. Poche foto insieme dopo la scelta, distanti, compleanni separati, tutti punti che avevano sollevato dubbi legittimi sulla coppia. Dubbi che poi si sono concretizzati solo poche settimane fa quando Matteo Ranieri aveva annunciato l’addio con una lungo post su instagram dove, tra l’altro, è tornato attivissimo dopo la rottura. Nel dettaglio Matteo scriveva. “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”.



E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi”.





UeD, Valeria Cardone: perché è finita con Matteo Ranieri



“Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”. (Leggi anche “In vacanza senza di lei”. UeD, Matteo Ranieri e Veronica Cardone: le foto parlano chiaro)



Da quel giorno è passato circa un mese e per la prima volta da allora parla Valeria Cardone. Lo ha fatto attraverso una storia su Instagram in cui ha spiegato alcuni dettagli della vicenda. “Non mi piace rispondere e dare spiegazioni. E sono stanca di Deianira (influencer e gossippara attiva su Instagram che in più occasioni ha criticato Matteo e Valeria, ndr) e a chi dice che devo spiegare i motivi del perché ci siamo lasciati”.



“I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy – ha dichiarato –. Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà”. Parole che lasciano intendere che tra lei e Ranieri è rimasta stima e che l’addio non si sarebbe consumato in modo troppo burrascoso.

“Ha fatto il provino al GF Vip dicendosi single”: bufera sull’ex UeD