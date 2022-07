Matteo Ranieri GF Vip 7? Dopo la notizia della rottura con Valeria Cardone, l’ex tronista finisce al centro del gossip. E della bufera. In breve, fino a un paio di giorni fa i due formavano una delle coppie più recenti uscite da UeD. Le voci di crisi giravano da settimane ma solo da poco hanno ufficializzato l’addio.

Nelle scorse ore i due ex protagonisti di UeD hanno pubblicato un lungo messaggio sulle Storie dei loro profili Instagram annunciando che non stavano più insieme. La notizia, come detto, non ha sorpreso troppo il pubblico del programma di Maria De Filippi come quella dell’addio di Camilla e Riccardo, coppia storica del programma.





Matteo Ranieri GF Vip 7: l’ultimo gossip sull’ex UeD

Prima di parlare della voce Matteo Ranieri GF Vip 6, per chi non avesse seguito le ultime vicende, i sospetti sono nati dal fatto che i due si comportavano in modo molto freddo a livello social. Faceva strano che non mettessero storie o foto insieme, servizi fotografici a parte. E poi nessun like o commento reciproco.

Da qui le voci, fino a quando la coppia ha rotto il silenzio. Tra i primi a dubitare di questa love story Deianira Marzano: l’esperta di gossip e influencer era stata la prima a dire che i due ex UeD e non stavano più insieme e fingevano. E ora ha pubblicato tra le Storie dei nuovi retroscena su Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

O meglio, nelle sue Storie Instagram ha lanciato una vera e propria bomba: “Allora ragazzi, da fonti certe ho saputo innanzitutto che Matteo a Valeria l’aveva già lasciata da tempo. Due che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile”, ha spifferato Deianira. E poi “tre, che addirittura era andato a fare il provino per il GF Vip 7 e aveva detto di essere single”. Matteo Ranieri si è davvero presentato agli autori del GF Vip 7 dicendosi single quando ancora stava con Valeria? Aspettiamo repliche…

“Amore finito dopo 6 anni”. Addio alla storica coppia di UeD, l’annuncio: “Perché ci lasciamo”