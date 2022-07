Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne, è addio. La notizia è arrivata improvvisamente e ha letteralmente scioccato tutti i fan della coppia, nata grazie al programma di Maria De Filippi. La loro relazione sentimentale era in piedi da diversi anni, basti pensare che avevano preso parte al dating show nella stagione 2016-2017. Giravano brutte indiscrezioni su di loro anche in passato, visto che non si vedevano insieme da tempo sui social, ma erano state prontamente rispedite al mittente.

Ma per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne è addio ufficiale stavolta. Altro che smentite, stavolta è stata proprio la giovane con un’Instagram story a scrivere un messaggio che ha fugato ogni dubbio. I due non sono più da considerare come fidanzati e dopo sei anni di grande amore è tempo di dividere le loro strade. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ha voluto scrivere la bellissima Camilla in un post, che sicuramente ha angosciato non poco migliaia e migliaia di follower. E sempre inerente personaggi di Uomini e Donne si è parlato nelle scorse ore del possibile addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.





Dunque, per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne l’addio ha avuto anche l’ufficialità da parte dell’ex corteggiatrice della trasmissione di Canale 5. Lui al momento non ha fornito la sua versione dei fatti e sta preferendo mantenere il silenzio, ma visto che l’ormai ex partner è uscita allo scoperto, non è da escludere che possa anche il giovane rompere il silenzio e riferire tutto. Parole quelle di Camilla che non lasciano spazio ad interpretazioni: la storia è arrivata al capolinea.

Camilla Mangiapelo ha scritto su Instagram: “Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”, ha esordito nel post.

Poi Camilla ha aggiunto, riferendosi alla fine della relazione con Riccardo: “Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlare oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”.

