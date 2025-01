Durante la punta di oggi, 15 gennaio, Maria De Filippi ha letteralmente perso le staffe nei confronti del cavaliere Alessio. A Uomini e Donne è successo il panico e il pubblico ha chiesto l’espulsione di Alessio. Tutto è iniziato quando il cavaliere ha lamentato poco rispetto da parte di Francesca: “Ci sono state delle discrepanze nei suoi comportamenti, ma visto che c’è attrazione ci siamo lasciati andare. Io vengo accusato di non dare valore alle cose, ma la stessa cosa l’ha fatta anche lei, visto che dopo che siamo stati insieme mi ha detto di non dire nulla alla redazione”.

>> “Morta dopo un intervento di routine”. Il volto di Uomini e Donne parla del tragico lutto

Maria De Filippi è subito intervenuta: “Quella può essere una forma di pudore, penso che sia normalissimo”. Alessio non ma ha mollato: “Quando siamo in privato si comporta in un certo modo, quando siamo qui mi mortifica. Se mi sono allontanato da lei è per questi motivi. Hai detto che ti ero sceso e poi volevi stare fisicamente con me. Ho registrato tutto, li ho anche fatti vedere in parte. Le cose che sto riferendo sono quelle che riporti lì”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi contro il cavaliere Alessio

Maria De Filippi non ha gradito queste parole e ci è andata giù durissima: “Alessio, con tutto il rispetto, registrare gli audio, tenere i vocali, è una cosa terribile, tu scegli di avere i vocali così puoi avere la prova di ciò che dice, fai questo con una donna con cui sei stato. Non è un’estranea”.

Francesca ha deciso di chiudere la conoscenza: “Dopo quella serata, mi aspettavo mi scrivesse, mi mandasse messaggi carini. Invece mi ha messo alla prova, mi ha detto: ‘Pensa, questa settimana, a ciò che hai fatto e chiedimi scusa’. Ci ho pensato e per me basta così”.

E il pubblico è tutto con lei: “Io mi chiedo ma il rispetto per le donne in quel parterre maschile esiste? Io credo di no, non sanno nemmeno dove abita e penso anche che non conoscono nemmeno il vero valore dell’amore”.

E ancora i messaggi non si fermano. “Alessio mamma mia che palle scusate il termine ma veramente e un uomo pesante petulante noioso mamma mia, ma viviti la storia un classico quando la donna e interessata lui si tira indietro ma dai ma lasciatelo solo ma veramente due zepedei a sentirlo sempre problemi trova sempre un appiglio per chiudere ma lasciatelo solo”. “Questo uomo è di una pesantezza, insulsaggine e complicanza uniche, piuttosto sola tutta la vita che con uomini di questa pasta