Uomini e Donne, lite furiosa tra Gianni Sperti ed Alessandro Vicinanza: volano parole grosse. Sono state settimane complesse queste, in cui molta attenzione si è spostata su Riccardo Guarnieri e Ida Platano con il cavaliere che sembra aver chiuso definitivamente con la sua ex storica. In studio è infatti andato in onda un duro botta e riposta tra i due che non sembra dar spazio a nuove aperture. “Mi sono emozionato perché tu, Maria, le hai chiesto una cosa e hai avuto subito una risposta, io gliel’ho chiesto per anni e non ne ho mai avuta una. – dice Riccardo – Ida mi sono sentito d’invitarti a cena, per le emozioni che ho provato”.



Secca la risposta di Ida: “Riccardo forse non hai capito nulla, sono stata anni qui ad aspettare. Mi hai visto praticamente distrutta, cosa guardavi in quel momento? Che dimostrazioni vuoi ancora? – risponde con tranquillità la dama – Quando mi hai fatto l’invito io ti ho detto ci devo pensare, ma a dire la verità la risposta era già no. Siccome non sono una cinica, ho visto che stavi male, non mi sono sentita di dire subito no, ma seduta qui ho sentito che la nostra storia è finita”.

Leggi anche: “Io e lui”. UeD, Roberta Di Padua: il retroscena su Riccardo Guarnieri fa saltare tutti





Uomini e Donne, lite furiosa tra Gianni Sperti ed Alessandro Vicinanza



Ma a tenere banco è anche la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che sembra aver preso una piega pessima. La dama racconta di aver inviato un dolce messaggio ad Alessandro, che le avrebbe dato come risposta un semplice occhiolino. Una freddezza inaspettata dopo dediche mazzi di rose e uscite e baci. Sulla questione è intervenuto Gianni Sperti.



Gianni, che non ha mai avuto troppa simpatia per Vicinanza, ha attaccato a testa bassa quando Alessandro gli ha urlato contro di starsene zitto. L’opinionista è andato su tutte le furie ed ha risposto a tono: “Non stai a casa tua e se voglio parlo”. La discussione prosegue con l’opinionista che continua ad attaccarlo per via dell’emoticon con cui ha risposta a Roberta: “Non sminuire l’occhiolino!”.



Una scenetta che fa sorridere il pubblico di Canale 5. E Alessandro Vicinanza tira ancora di più fuori gli artigli accusando Gianni: “Vai avanti con la falsità, la bandiera della falsità!”. Dura anche la risposta dei fan: “Ma come fa una donna a rapportarsi con Alessandro? Questo ragazzo non finisce una frase, inizia e poi conclude con il suo “eeeeeehhhh capito?!” io mi chiedo seriamente cosa ci trovino”.

UeD, addio clamoroso di Riccardo Guarnieri: “Sta troppo male”