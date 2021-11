Uomini e Donne, finalmente è tutto chiaro, o almeno così sembrerebbe. Un insider ha infatti rivelato al settimanale Nuovo le ragioni delle liti continue tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Un vero scoop considerando che il motivo degli attriti tra le due protagoniste del dating show di Maria De Filippi. L’ultima lite plateale in studio era andata in onda poche settimane fa. Prendo parte alla sfilata di seduzione Gemma Galgani aveva, per l’occasione, deciso di conquistare il parterre maschile con una passerella in perfetto stile “car wash”.



Per questo motivo nello studio di Uomini e Donne era presente un secchio pieno d’acqua e Tina non ha perso l’occasione di inzuppare la sua “nemica”. La dama era rimasta in studio completamente inzuppata d’acqua e con una spugna in mano. Si era tolta le scarpe e aveva detto: “Esci fuori se hai il coraggio, mai in faccia come faccio io. Un confronto diretto mai. Chissà quanto ti fa ridere sta cosa. Ora ricambio con la spugnetta in mano”. Gemma aveva poi lanciato una spugna a Tina, che aveva ricambiato.



Insomma, a Uomini e Donne non ci si annoia e la pace tra Tina e Gemma sembra sempre più un miraggio. A distanza di anni ci ha pensato il settimanale Nuovo a svelare un interessante retroscena sulla rivalità. Stando a quello che si legge sulla rivista Tina Cipollari non proverebbe altro che invidia per Gemma Galgani. La fonte consultata da Nuovo fa sapere.







“Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”. Abbasta per far infuriare l’opinionista di Uomini e Donne.



Vero, non vero? Il pubblico di Uomini e Donne di sicuri si sarà fatto un’idea. Di sicuro c’è che Gemma Galgani continua non trovare l’amore. Al contrario Tina Cipollari sta vivendo una nuova relazione sentimentale. Dopo l’addio a Vincenzo pare stia frequentando un imprenditore il cui nome è ancora top secret.