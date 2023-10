Uomini e Donne, la tronista fa arrabbiare Maria De Filippi. Da qualche settimana la protagonista del programma sta facendo discutere il pubblico del popolare dating show di Canale 5. Il suo atteggiamento, infatti, ha colpito più di un telespettatore e ora siamo arrivati alla ‘resa dei conti’. Tutto è iniziato quando l’ex Temptation Island ha deciso di mandare a casa Michele, uno dei suoi corteggiatori, che l’aveva accusata di non avere abbastanza carattere.

Eppure sembrava che Michele fosse attratto da Manuela, ma a quanto pare il suo interessamento era solo parziale. Alla fine la tronista ha deciso di mandarlo a casa. Ma non basta. Il corteggiatore si è nuovamente presentato per consegnare una lettera alla tronista. Tutto questo mentre c’è stata un’uscita di Manuela con Carlo che però non è andata esattamente bene. Insomma un trono parecchio ‘instabile’ e l’epilogo è una ‘bocciatura’ da parte di Queen Mary…

Manuela chiede a Michele di restare, la reazione stupita di Maria

Nella puntata di UeD andata in onda ieri, lunedì 30 ottobre, abbiamo assistito a un’uscita di Manuela e Carlo non positiva. Il corteggiatore, infatti, ha manifestato tutti i suoi dubbi sull’interesse della tronista e inoltre l’ha criticata per il suo modo di fare troppo accondiscendente. Successivamente i due hanno fatto pace, ma poi lui non l’ha più cercata. Quindi è tornato Michele che in una lettera ha ribadito quanto già detto a Manuela.

Nel giorno della registrazione, infine, Manuela Carriero ha scoperto che i due corteggiatori non sarebbero andati in puntata. Sia Michele che Carlo hanno infatti deciso di eliminarsi. Un fatto inusuale che ha lasciato piuttosto perplessa Manuela, la quale alla fine è giunta alla conclusione che nessuno dei due fosse realmente interessato a lei. Ha chiesto tuttavia di vedere entrambi in studio. Michele ha ribadito di essere attratto fisicamente da lei, ma non dal punto di vista caratteriale.

Nonostante Michele fosse stato chiaro in più di un’occasione Manuale è sembrata quasi elemosinare al corteggiatore di restare. Un comportamento che ha non ha sortito alcun effetto su Michele ma che ha invece provocato la reazione della stessa Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha spiegato che con la redazione ha tentato in ogni modo di far comprendere la situazione alla tronista, ma quest’ultima non ha voluto capire: “Questa è una scena che non avrei mai voluto vedere” ha detto Maria. Carlo ha invece spiegato di essersene andato perché non ha visto l’interesse di Manuela e a quest’ultima non è rimasto da far altro che abbandonare il trono.

