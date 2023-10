Uomini e Donne, Manuela Carriero manda a casa il corteggiatore. In questa edizione l’unica tronista donna è lei, l’ex protagonista di Temptation Island nel 2021. In quell’occasione si mise in mostra prendendo a schiaffi l’allora fidanzato Stefano Sirena. In seguito la 34enne lo lasciò per iniziare una relazione con il tentatore Luciano Punzo. I due sono stati insieme per un po’, condividendo tanti scatti della loro relazione sui social.

Poi però la storia si è conclusa. Adesso ha iniziato a frequentare due corteggiatori a UeD. Presentandosi si è definita: “Introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, sensibile e romantica. Scrivo lettere d’amore ma alle parole preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare”. Tutto questo, però, non basta, tanto che Michele, uno dei corteggiatori, l’ha accusata di non avere carattere. E lei non l’ha presa bene.

Manuela e Michele, duro confronto a UeD dopo l’esterna

Sembrava che le cose potessero andar bene tra Manuela e Michele, ma subito dopo l’esterna c’è stato un duro confronto in studio. Il corteggiatore quando è uscito con la tronista le ha rinfacciato il fatto di non avere carattere e di essere troppo accondiscendente. In studio Michele ha confermato il proprio giudizio aggiungendo che con queste critiche vuole mettere alla prova Manuela. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti.

“Lui pensa che tu non abbia carattere” ha detto l’opinionista di UeD. Manuela quindi precisa: “Quello che mi chiedo è che lui dice sempre che non sono adatta a fare la tronista e l’ha fatto dopo due esterne, però, poi dice che lui ha il carattere giusto per farlo. Quindi tu stai qua per me o per le telecamere?“. Michele risponde: “Se io fossi qui per le telecamere mi comporterei in modo diverso e, invece, continuo a fare critiche. Vuoi una persona che ti aduli?”.

La discussione prosegue. Gianni propone a Manuela di mandare a casa Michele: “Dice che sei moscia, non hai carattere e non sei adatta per fare la tronista?”. La tronista poi aggiunge: “Lui sa che faccio fatica a dare degli abbracci. Però ho fatto uno sforzo e mi sono seduta anche su di lui tornando a casa con il suo profumo. Dopo un’esterna del genere mi aspettavo un messaggio e, invece, niente”. L’epilogo non può che essere amaro: “Io so che non gli piaccio”. Michele prova a contraddirla: “Sì che mi piaci altrimenti non sarei qui”. “Ti piace fisicamente, ma non come fidanzata” il commento di Gianni. E alla fine Manuela prende una decisione: “Per me può andare a casa e vedere le esterne da casa”. E il pubblico è dalla sua: applausi nello studio.

