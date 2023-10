Uomini e Donne, Tina Cipollari in grande spolvero: l’opinionista ha accusato duramente la dama chiedendo la sua rimozione. Dama che, nelle settimane scorse, era stata criticata per i suoi atteggiamenti. Trovando, tuttavia, sostegno nel pubblico da casa. “Ma fatemi capire. Seriamente state facendo passare una che ha dato due baci per una poco di buono? Cioè siete il peggior esempio per la gente che vive nel 1800. Hanno poco da fare i paladini contro la violenza quando confermano un certo tipo di impostazione culturale”.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la dama in questione non è Gemma Galgani, protagonista con Maurizio con il quale la frequentazione è già finita. Nei giorni scorsi, la dama torinese ha raggiunto il cavaliere, con cui hanno trascorso una serata insieme. Il cavaliere tenta di spiegare il suo punto di vista, mentre tutti continuano a trovare strano il fatto che lui sia ancora bloccato e non riesca a baciarla.





UeD, Gianni Sperti e Tina Cipollari contro la dama Elena

Nel mirino di Tina Cipollari c’è Elena che lamenta di “Aver tutto il parterre femminile contro”. Parole che hanno fatto scattare Tina che ha attaccato: “Pensi che porti gli occhiali da vista e la collana da vista e sei una persona intellettuale?!”. “Hai scelto tu di venire qui, cosa mi significa questo?”, tuona invece Gianni che ha chiesto, insieme alla collega, che Elena se ne vada e lasci il posto ad altri.

Nella polemica è entrata anche Maria De Filippi che ha spezzato una lancia in suo favore: ““Penso che l’altra volta sottolineavano il comportamento avuto, non tanto perché hai baciato due signori, ma per il blocco di Maurizio. Non certo perché hai baciato due uomini. Non mi sono resa conto, sennò sarei intervenuta. Mi dispiace. Poi quando parla Mauro, parla un uomo deluso per una conoscenza finita.”

E ancora: “Può darsi che dal tuo punto di vista l’hai vissuta diversamente. Io ho detto ‘cavia’ se non ricordo male, quando hai parlato di esperimenti. Ti chiedo scusa. Giuro Elena, non era mia intenzione offenderti”. Altri colpi di scena sono in arrivo.