Brutta tegola per la coppia di Unomattina formata da Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini. La Rai ha deciso di porre il veto sulla loro ultima richiesta. Solo pochi giorni fa l’ex miss Italia aveva coronato il suo sogno di una vita con il compagno Vicenzo Novari. La coppia, che si è conosciuta nel 2004 e da allora è rimasta sempre insieme nonostante i 25 anni di differenza d’età, si è sposato la scorsa settimana. La cerimonia si è svolta in una suggestiva location romana, il Castello di Tor Crescenza.

Dove i due si sono scambiati le promesse d’amore circondati dall’affetto dei loro cari. Tra gli invitati, spiccavano volti noti del mondo dello spettacolo, come la conduttrice Rai Monica Setta e l’amica Angela Melillo. Tuttavia, la vera sorpresa è stata l’arrivo di Mara Venier, la “zia d’Italia” e della televisione, che ha partecipato alla festa insieme alla figlia Elisabetta Ferracini.





Unomattina, niente prolungamento: c’è il no del TG1

Una grande gioia che servirà a digerire meglio il no della Rai sull’idea, dal prossimo autunno, far approfondire le notizie del giorno direttamente al programma, così per cercare di fare concorrenza al Tg5 – Prima Pagina. Idea, racconta TvBlog.it, bocciata. “L’ormai mitologico Comitato di redazione del Tg1 si è messo di traverso, quindi niente da fare”.

E ancora: “Il Cdr del Tg1 in un incontro con il daytime, presente il direttore Angelo Mellone e altri, è andato giù durissimo. Mellone non avrebbe digerito la mancata collaborazione”. Un colpo che non farà piacere ai due conduttori di uno dei programmi più longevi della stori adella tv in onda dal 22 dicembre 1986, diventando il primo contenitore mattutino in diretta della televisione italiana.

Nel corso degli anni la trasmissione si è costantemente evoluta. Dall’11 settembre 2023 il confermato Massimiliano Ossini viene affiancato da Daniela Ferolla, sancendo così il ritorno alla doppia conduzione. Inoltre la durata del programma diventa di 65 minuti, riacquistando quasi mezz’ora rispetto all’edizione precedente.