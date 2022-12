Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi le cose non vanno bene. Il rapporto che si è creato nella casa del GF Vip continua a scricchiolare: i troppi alti e bassi stanno logorando entrambi. Nei giorni scorsi il 28enne romano all’esasperazione e ha detto di voler abbandonare il programma. Alla base di tutto, ancora problemi legati alla gelosia. Sfogandosi con Nikita Pelizon e Luca Onestini ha detto chiaramente: “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P…ca pu…ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro”.

Poi rivolgendosi direttamente ad Antonella Fiordelisi ha detto: “Facciamo una cosa, prendiamo le distanze, hai ragione, io da solo a prendere le distanze da te non ce la faccio, però ne ho bisogno –. Perché io questo livello di discussione così basso non lo voglio avere con una persona che penso di avere al mio fianco. Vedila la tua ex, io farò altro. Io un genere di provocazione di questo tipo, di una bassezza non la voglio avere”. Anche la spadista è apparsa abbastanza stanca della situazione e ha assecondato la richiesta del ragazzo.

GF Vip, Edoardo Donnamaria difeso da Stefano Fiordelisi

Edoardo Donnamaria è abbastanza infastidito da alcuni atteggiamenti della sua fidanzata. In merito ai suoi atteggiamenti e alle sue dichiarazioni e, nello specifico, fa riferimento al fatto che quando ci sono tensioni tra di loro, lei va a consolarsi da altri compagni con lo scopo di farlo ingelosire. Inoltre, ha ribadito il fatto che l’abbraccio dato ad Oriana Marzoli era in semplice amicizia e che quindi non c’è bisogno di infastidirsi e fare scenate.

Poi nelle ultime ore c’è stato un altro episodio che mette la coppia ancora di più in crisi. A notte fonda Edoardo Donnamaria si è appartato con Oriana dopo l’ennesima scenata di gelosia di Antonella Fiordelisi. Il 28enne ha spiegato alla venezuelana che non riesce più a sopportare alcuni atteggiamenti della spadista. E ci è andato giù pesante: “Ora come ora, non ho quella spinta verso di lei che ho avuto tutte le altre volte. È un bruttissimo segno”, ha ammesso il volto di Forum per poi parlare in questi termini di quella che dovrebbe essere la fidanzata: “Antonella ha fatto la zoc***la con lui (Antonino, ndr) tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava, gli faceva le carezze davanti a me”.

A sorpresa si è schierato in difesa di Edoardo Donnamaria il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi. Pochi minuti fa, con una Instagram story, l’uomo ha in sostanza assolto il ragazzo, del quale si è dichiarato orgoglioso: “Ho ascoltato e letto. Ma Edoardo non va ascoltato e letto, va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono orgoglioso che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia”. Quindi, ha anche taggato il padre di Edoardo, e ha aggiunto: “Dobbiamo essere orgogliosi entrambi”.