Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a un passo dal baratro al GF Vip 7. La ragazza infatti, proprio come aveva deciso in precedenza, ha deciso di fare ingelosire non poco il compagno. Come qualcuno ricorderà infatti, solo lunedì l’ex schermitrice aveva detto a Edo: “Tu dai spago ad Oriana. Quella fa la caliente ed è entrata qui credendo di fare la tentatrice. Non ha capito che siamo al GF Vip. E adesso vedo che ci ridi e ci scherzi. Sai benissimo che io e lei abbiamo litigato! Se tu fai così io da domani farò lo stesso con Luca Onestini e Antonino e andrò ad abbracciarmeli“.

Poco dopo il ragazzo ha perso la pazienza e le ha risposto: “Se tu sei questa non mi piaci! Ma cosa sono queste ripicche da ragazzina? Io con Oriana ho sempre avuto un bel rapporto. Tu con Antonino hai fatto di peggio e avevi anche detto che ti piaceva“. Poi però il colpo di genio: Edoardo a notte fonda si è appartato proprio con Oriana Marzoli. Il ragazzo ha spiegato alla venezuelana che non riesce più a sopportare alcuni atteggiamenti di Tontonella.

Leggi anche: “Devi uscire”. Riccardo Fogli squalificato in tempi record: l’annuncio del GF Vip





Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a un passo dal baratro

Non solo, ha anche confessato che Antonella ha fatto la z… con Antonino: “Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno”.

Poi dice Edo: “Mi conosco e quando inizia questa sensazione non promette benissimo. Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti. Ora ad esempio sbrocca perché dice che faccio il provolone con te. Mi ha pure detto ‘tu fai lo scemo con lei e io da domani farò la scema con Antonino e Luca Onestini’. Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino”.

E ancora: “Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la z…con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”. Un rapporto tra premi Nobel insomma.

Leggi anche: “Non farlo mai più”. GF Vip 7, il gesto choc di Luca Onestini a Nikita. Pubblico sconvolto