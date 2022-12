Bufera al GF Vip 7 su Luca Onestini. Un suo gesto choc a Nikita Pelizon ha fatto scoppiare una marea di polemiche. Il filmato, come succede spesso, è stato pubblicato da un utente che presumibilmente lo aveva registrato durante la diretta H24 di Mediaset Extra. Tra i due è nata una certa complicità in queste settimane, ma hanno idee divergenti sui sentimenti. Lei certamente è sembrata molto presa sin dall’inizio e vedrebbe il giovane come suo ipotetico futuro fidanzato, anche fuori dal reality.

Lui va invece molto coi piedi per terra e non ha intenzione di andare per il momento oltre la semplice amicizia. Ma in queste ore un video trasmesso dal GF Vip 7 sta facendo discutere. Luca Onestini ha compiuto qualcosa di molto forte nei confronti di Nikita Pelizon e in tanti non hanno apprezzato quel comportamento, sebbene possa essere stato fatto anche per scherzo. E sono apparse numerose critiche sul web. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7, Luca Onestini e il gesto choc verso Nikita Pelizon

Nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini ha fatto un gesto choc nei confronti di Nikita Pelizon, almeno questo è ciò che ha ritenuto che sia stato fatto dall’ex di Ivana Mrazova. Al termine della puntata in diretta del 12 dicembre, lui ha cominciato a scherzare insieme alla coinquilina ed è in quei frangenti che si è materializzato un episodio pazzesco. Ovviamente ognuno di voi si potrà fare un’idea dalle immagini, ma molti hanno ritenuto esagerato quell’atteggiamento del vippone.

Luca Onestini ha messo le mani al collo a Nikita Pelizon e poi si sono abbracciati. E l’internauta che ha diffuso il video ha scritto: “Le mani al collo anche no, io sarei già scappata sinceramente, molto toxic. Nikita, per favore apri gli occhi”. E altri hanno aggiunto: “Lui veramente un personaggio da orticaria”, “Sempre peggio, ormai alla deriva con il soggetto”, “Ecco, questo gesto proprio no. Secondo me Nikita registra tutto, poi tirerà le somme”, “Ma Nikita ormai è una sua socia, hanno voglia di vincere”.

Intanto, parlando del neo arrivato Riccardo Fogli, sarebbe a rischio squalifica a poche ore dal suo ingresso nella casa. Mentre parlava con Wilma Goich e Charlie Gnocchi, alla presenza anche di Antonino Spinalbese, avrebbe detto: “Po*** Madonna”. Se fosse così, la squalifica dal programma sarebbe inevitabile.