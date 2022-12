Clamoroso al GF Vip 7: il concorrente Riccardo Fogli avrebbe bestemmiato e ora potrebbe esserci la squalifica. Un vero e proprio colpo di scena, a poche ore di distanza dalla puntata in diretta di lunedì 12 dicembre. Ricordiamo che ci sarà un secondo appuntamento settimanale, previsto per sabato 17 dicembre, e proprio in questa data potremmo assistere al durissimo provvedimento. Alfonso Signorini e la produzione ovviamente rivedranno le immagini attentamente, ma un video che sta circolando in rete incastrerebbe il gieffino.

Nella casa del GF Vip 7 il concorrente avrebbe bestemmiato e ora la squalifica potrebbe essere la naturale conseguenza. Intanto, durante la diretta si è registrato un siparietto tra Orietta Berti e Katia Ricciarelli. L’opinionista ha detto: “Lo sai Alfonso? Io e Katia Ricciarelli abbiamo avuto un’amica sarta, lei ci vestiva. La Myriam”. E la soprano ha subito esclamato: “Purtroppo è morta”. Orietta ha ripreso la parola, aggiungendo: “Ma tu mi parli sempre di morti quando ci incontriamo”.

GF Vip 7, concorrente Riccardo Fogli avrebbe bestemmiato: squalifica in arrivo?

A rivelare la notizia è stato il sito Gossip e Tv. Nella prima mattinata di martedì 13 dicembre, al GF Vip 7 il concorrente Riccardo Fogli avrebbe bestemmiato e ora rischierebbe la squalifica, mentre stava dialogando con due compagni di avventura. Non si è nemmeno reso conto di averlo detto, anche perché ha parlato in maniera veloce e non ha nemmeno completato la bestemmia. Anche se l’audio è abbastanza chiaro e dunque non è affatto da escludere che possa essere cacciato dalla trasmissione di Canale 5.

A quanto pare a bestemmiare sarebbe stato proprio Riccardo Fogli, entrato proprio nella serata del 12 dicembre. Quindi, l’irregolarità l’avrebbe commessa a pochissime ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e il rischio è che possa entrare nella storia come uno dei vipponi che è stato meno nel reality show. Mentre parlava con Wilma Goich e Charlie Gnocchi, alla presenza anche di Antonino Spinalbese, avrebbe detto: “Po*** Madonna”. Se fosse così, la squalifica dal programma sarebbe inevitabile.

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

Chi ha pubblicato il video ha ricordato una cosa detta da Riccardo Fogli, che ora appare come uno scherzo del destino: “Raga, ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia, che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce…”.