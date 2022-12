Ormai è crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Sembra arrivato a un punto di non ritorno in rapporto tra la spadista e il volto di Forum. Un rapporto fatto di alti e bassi che alla lunga sta logorando tutti e due. Il 28enne romano in queste ultime ore è arrivato all’esasperazione e ha detto di voler abbandonare il programma. Alla base di tutto, ancora problemi legati alla gelosia. Sfogandosi con Nikita Pelizon e Luca Onestini ha detto chiaramente: “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P…ca pu…ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro”.

Quindi Edoardo Donnamaria ha preso di petto la questione e di parlare con Antonella Fiordelisi al GF Vip: il volto di Forum ha deciso di allontanarsi dalla gieffina, dopo l’ennesima discussione sono arrivati alla conclusione che probabilmente è meglio mettere un punto, seppur momentaneo, alla loro conoscenza. Nei giorni scorsi il ragazzo ha più volte fatto notare che i comportamenti della spadista fossero insostenibili.

È finita al GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

“Facciamo una cosa, prendiamo le distanze, hai ragione, io da solo a prendere le distanze da te non ce la faccio, però ne ho bisogno – dice Edoardo Donnamaria -. Perché io questo livello di discussione così basso non lo voglio avere con una persona che penso di avere al mio fianco. Vedila la tua ex, io farò altro. Io un genere di provocazione di questo tipo, di una bassezza non la voglio avere”. Antonella Fiordelisi risponde in modo neanche molto convinto, appare stanca e asseconda la richiesta del 28enne romano.

“Non è che la sensibilità ce l’hai solo te. Fai quello che vuoi, non capisci quello che intendo, non ci capiamo, magari avrai ragione te, ti provoco, visto che te non mi capisci, mi dispiace questo, però”, spiega Antonella Fiordelisi. Il discorso, però, continua e lui cerca di spiegare il motivo per cui certe affermazioni gli abbiano provocato non poco fastidio: ribadisce la necessità di stare lontani soprattutto dopo che lei continua a parlare del rapporto di lui con la sua ex.

Edoardo: "prendiamo le distanze" lei la vedo proprio disperata eh tipo a livelli che non vedeva l'ora #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/VJlREbuRNa — ESCUCHAME (@ESCUCHA01) December 5, 2022

“Ti chiedo per favore di aiutarmi a prendere le distanze in maniera seria, perché io così non ce la faccio. Io di stare così tutti i giorni non ce la faccio, visto che non si riesce a parlare perché se io ti parlo tu mi rispondi da qua la puoi vedere la tua ex perché io farò altro? Come pensi che uno la possa prendere?”. Antonella Fiordelisi accetta la decisione di Edoardo Donnamaria: “Volevo dire faccio altro, nel senso che sicuramente non verrò con voi e non mi interessa nemmeno sapere cosa vi dite. Visto che non voglio essere possessiva e devo superare queste cose come dici tu, becere, non voglio starti troppo a contatto”.