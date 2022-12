Altro duro confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip 7. È successo tutto dopo l’ennesima scenata di gelosia dell’ex schermitrice. Ma a differenza delle altre volte, Edoardo ha deciso di ribattere e non essere succube della ragazza. Ma cosa è successo in pratica? La donna quando è entrata in confessionale ha detto: “Sono incavolata con Edoardo perché lui pretende da me determinate cose e io per amore lo faccio”.

“Poi ancora: Tipo non abbracciare Antonino. Io così dall’altra parte pretendo che ci sia lo stesso, ma oggi ha abbracciato Oriana. Così io da domani inizio a giocare con Onestini, lo farò a posta. Si fa così con gli uomini, è ovvio“. Ma è alla fine della puntata che Antonella ha deciso di sputatare fuori tutto quello che aveva da dire al compagno: “Perché devo portare rispetto se tu non lo porti a me? Mi hai detto di mantenere le distanze con Antonino e tu ti abbracci Oriana?”.

Duro confronto al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

E ancora la Fiordelisi: “Ora da qui in avanti inizio ad abbracciare le persone, che problema c’è. Lo farò con tutti, abbraccerò tutti. Tu abbracci Oriana che fa la gatta morta con tutti! Io con Oriana ho litigato, se tu l’abbracci io da domani abbraccerò Onestini e Antonino. Con lei esageri. Lei qua dentro sta cercando palesemente un uomo per fidanzarsi, sembra di essere a Uomini e Donne”.

Il suo discorso per cui Edoardo non può ridere, scherzare o abbracciare Oriana perché “è una gatta morta con tutti gli uomini” è così nauseante e becero. #gfvip pic.twitter.com/Ib2H5RMp8X — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) December 13, 2022

Ma come dicevamo, a differenza delle altre volte, Edoardo stavolta ha reagito e ha prontamente detto: “Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché dò un’abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace. Ti ho mai detto qualcosa che hai abbracciato Onestini?”.

Edoardo “ sai solo offendere ho capito perché andate d’accordo con Antonino “ bravo Edoardo bravo cazzo #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Ey1mSxNSVc — Soqquadro (@gicarestik2) December 13, 2022

“Con Edoardo sono solo cazzate, io sto benissimo per me è stata una puntata fenomenale , mi sta ancora più simpatica Sonia che mi ha fatto un bellissimo complimento e io accetto sempre i complimenti e i consigli”



Sempre più imbarazzata per lei 🥶#gfvippic.twitter.com/XaW88HmMIU — Pamela 💫🦭🍁~fan account ~ (@pamelafrg) December 13, 2022

E conclude Edoardo: “A me non me ne frega nulla! Ma se tu sei quella che appena vede qualcosa che non ti piace mi risponde ‘io allora vado a fare la scema con Antonino‘ a me non piace. Questa è una mancanza di rispetto. Per il trascorso che hai con Antonino è una mancanza di rispetto. Lo capisci o no? Se tu pensi che valga la pena rovinare il rapporto che abbiamo io e te solo per un abbraccio allora non mi piaci come persona. Se urlo è perché sei una cretina”.

