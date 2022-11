“Stop a Uomini e Donne”. La decisione di Mediaset sul programma di Maria De Filippi è ufficiale

Cambio di programmazione per Uomini e Donne: durante il periodo natalizio il dating show non andrà in onda per qualche settimana. Per il programma arriverà il momento di congedarsi dal daytime feriale per un po’ di tempo. La sospensione sarà legata al periodo di Natale: i vertici Mediaset hanno preferito mandare in ferie la trasmissione ed evitare così di “sprecare” puntate nelle giornate di festa.

Di conseguenza, da metà dicembre l’appuntamento con Uomini e donne sarà sospeso per qualche settimana in daytime e, al suo posto, ci sarà spazio per degli appuntamenti speciali con la soap opera Terra Amara. Anche Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso,sarà sospeso a metà dicembre e al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di film che occuperanno la fascia pomeridiana, fino a quando non partirà l’appuntamento con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

UeD, stop al daytime nei giorni dell’8 e del 9 dicembre

Inoltre un cambio di programmazione per Uomini e Donne è stabilito per il ponte dell’Immacolata. Infatti nei pomeriggi dell’8 e del 9 dicembre, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda. Uno stop che non farà felici i tanti appassionati del programma sempre curiosi di assistere alle evoluzioni delle storie dei protagonisti in studio. In quei giorni, quindi, non c’è il daytime della trasmissione e la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:30 sarà occupata dalla messa in onda di film natalizi.

In particolare al posto di Uomini e Donne verranno trasmessi due film, “La magia del Natale” e “Un Natale da Corgi”. Stop anche per il daytime pomeridiano di Amici 22. Anche il talent show che porta la firma di Maria De Filippi sarà sospeso in queste due giornate: entrambe le due trasmissioni torneranno in onda da lunedì 12 dicembre nel consueto slot orario. Sono confermati gli appuntamenti con le soap Beautiful, Terra Amara, Un altro domani e quello con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso.

Per quanto riguarda le anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la scelta di Ida Platano di uscire dal programma e vivere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza lontano dalle telecamere, Riccardo Guarnieri cercherà di voltare pagina e riprenderà la frequentazione con Gloria Nicoletti, con cui è uscito anche a cena. I due proveranno a ricucire il loro rapporto, tuttavia la situazione non andrà nel migliore dei modi e il cavaliere tarantino annuncerà di voler troncare definitivamente con la dama.