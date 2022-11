Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e Donne e ora la giovane ha rivelato il vero motivo di questa decisione. C’era grande attesa per scoprire qualche particolare in più legato all’ormai ex tronista ed è arrivata una spiegazione molto efficace direttamente da lei, attraverso un’importante intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Parole che inevitabilmente creeranno delle discussioni e forse anche delle polemiche da parte di una fetta di telespettatori. Ricordiamo che già Tina Cipollari si è infuriata con lei.

Ora però sappiamo sicuramente qualcosa in più su Federica Aversano. Il suo percorso sul trono di Uomini e Donne si è interrotto precocemente e ha rivelato perché ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Inoltre, ha nominato una persona in particolare e proprio questo potrebbe innescare delle proteste del pubblico. C’è chi l’ha accusata di aver praticamente mentito nel programma e di aver accettato l’offerta di Maria solo per farsi ulteriore pubblicità. Ma ora abbiamo le sue dichiarazioni ufficiali.

Leggi anche: “La verità su di lei”. UeD, Federica Aversano: la scoperta nel giorno dell’addio al trono





Federica Aversano e l’addio al trono di Uomini e Donne: il motivo

Federica Aversano, parlando del suo prematuro abbandono del trono di Uomini e Donne, ha fatto sapere sui social network: “Ci tenevo a ringraziarvi per i tanti messaggi, credo di aver fatto la scelta giusta a lasciare. Quando senti di non stare nel posto giusto ci vuole coraggio ad andare, quando senti di non poter dare il meglio di te lasciare è l’unica cosa giusta da fare. E poi ci vuole coraggio a lasciare che a restare. Ti dico sì, sapevo di non poter dare il meglio di me e va detto che non ero proprio serena in generale nella mia vita privata”.

Federica ha aggiunto: “Non mi voglio sempre bene, dovrei farlo in tante altre occasioni ma sono più serena adesso”. Ma è a Uomini e Donne Magazine che ha tirato in ballo anche Matteo Ranieri: “Bello come il sole, lui mi aveva presa e mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata. Mi dava la carica e insomma lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo. In questa edizione purtroppo è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo”, ha concluso l’ex tronista.

A proposito di UeD, l’ex dama Daniela Di Napoli ha annunciato la fine del suo matrimonio con Emiliano De Cesaris: “Capiterà che avrò altre relazioni, ma quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che dei corpi. E non ricapiterà mai più, queste cose le incontri una sola volta”.