“Chi sono i nuovi tronisti”. UeD, l’indiscrezione clamorosa a poco dal via: il pubblico non vede l’ora di vederli

Sta per iniziare una nuova stagione di Uomini e Donne. Martedì 30 agosto e mercoledì 31 inizieranno le registrazioni del dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 19 settembre. E da parte del pubblico c’è grande curiosità per capire chi siederà sul trono prendendo il posto di Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi che hanno animato il trono classico nella seconda parte della scorsa stagione.

Grande attesa anche per la nuova stagione del trono over che vedrà importanti ritorni, ma anche tante novità. Come sempre si alterneranno nuove dame e nuovi cavalieri che proveranno a cercare l’amore e non mancheranno i protagonisti storici del programma come Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame da tempo hanno stretto un forte legame d’amicizia e torneranno in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore. Dovrebbero tornare, inoltre, anche Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro.





UeD nuovi tronisti, l’indiscrezione: “Un infermiere e una commessa”

Ancora non è certo il ritorno nel programma di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino era tornato in trasmissione durante la scorsa stagione riallacciando i contatti soprattutto con Ida Platano, la dama con cui in passato ha avuto una relazione. In molti aspettavano il tanto atteso ritorno di fiamma che, tuttavia, non c’è stato.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” a fornire qualche indiscrezione. Lorenzo Pugnaloni, sempre informatissimo sul mondo di Uomini e Donne, ha infatti svelato che sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero esserci “un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere e una commessa”. Nelle ultime ore, intanto, si parla di una esclusione eccellente a Uomini e Donne. Si tratta del cavaliere Biagio Di Maro: la notizia viene data quasi per sicura dal portale Blasting News.

Ovviamente sulla possibile esclusione di Biagio Di Maro mancano le conferme ufficiali, che arriveranno nel momento in cui saranno mandate in onda le puntate. Insomma non resta che attendere la registrazione delle puntate della puntata e la messa in onda prevista per il 19 settembre. L’attesa per i tanti fan di Uomini e Donne sta terminando: ancora poche ore e tutti questi dubbi verranno dipanati e le indiscrezioni che sono circolate durante tutta l’estate troveranno fondamento.

