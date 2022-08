Siamo ormai ad un passo dallo start di Uomini e Donne, che partirà tra poche settimane. Ma siamo prossimi alla prima registrazione della puntata del dating show di Maria De Filippi. E un protagonista sarebbe stato fatto fuori. Se n’era vociferato anche tempo fa, ma in queste ore il sito Blasting News lo ha dato quasi per sicuro. Mentre ha fatto anche i nomi di coloro che invece non dovrebbero avere problemi e che quindi resteranno nel parterre di Canale 5 per dare vita a nuove appassionanti storie amorose.

Dunque, a Uomini e Donne un protagonista sarebbe stato fatto fuori e non sarà più presente nello studio Mediaset. Intanto, l’ex di Gemma Galgani Maurizio Guerci è apparso in alcune foto con Anna Tedesco. I fan di UeD che hanno visto la foto di Maurizio Guerci abbracciato alla ex protagonista della trasmissione si sono subito domandati come potrebbe reagire Gemma Galgani. C’è chi sostiene che la cosa non cadrà nel dimenticatoio. E che Tina Cipollari potrebbe sfruttare questa foto per punzecchiarla.





Uomini e Donne, protagonista fatto fuori: “Sarebbe Biagio Di Maro”

Secondo quanto riferito da Blasting News, a Uomini e Donne dovrebbero essere riconfermati in maniera convinta Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, che dal 30 agosto prenderanno parte alle registrazioni del programma. Ma c’è un protagonista che sarebbe rimasto fuori. Maria avrebbe deciso di non puntare nuovamente sulla sua persona dandogli il cosiddetto benservito. Anche perché ha subito troppe segnalazioni nella passata stagione e questo potrebbe aver indispettito la trasmissione.

Ad essere stato escluso dalla trasmissione di Canale 5 potrebbe essere il cavaliere Biagio Di Maro, che dunque non dovrebbe apparire nelle registrazioni. Ovviamente mancano le conferme ufficiali, che arriveranno nel momento in cui saranno mandate in onda le puntate. Sarebbe l’unica esclusione eccellente, infatti non è da eliminare la possibilità che possa tornare anche Riccardo Guarnieri, che potrebbe avere l’ennesimo confronto con Ida Platano nella speranza di appianare le divergenze.

Parlando di ex UeD, Giovanna Abate ha attaccato pesantemente Giulio Raselli: “Non è cambiato tanto il mio parere su di lui (Giulio, ndr) rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova”. Parole molto forti.

“Anna Tedesco insieme all’ex di Gemma Galgani”. Tutti sorpresi dalle foto