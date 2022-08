“Solo per pubblicità”. Veronica e Matteo di UeD, è massacro: il gesto che fa sognare gli si ritorce contro

Una delle ultime coppie ad uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne è stata quella formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Lei, tronista della passata edizione, ha fatto la sua scelta ed ha individuato nel corteggiatore 25enne, l’uomo con cui intraprendere una relazione al di fuori degli studi del dating show di Canale 5. I due sono sembrati da subito innamorati e la ragazza ha descritto in questo modo i sentimenti che prova per Matteo Farnea.

“Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela […] E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento”.





Veronica e Matteo di UeD matrimonio, lei smentisce ma è polemica

Negli ultimi giorni un dettaglio notato sui social ha mandato in visibilio i fan della coppia. Infatti Matteo Farnea ha fatto campeggiare una fotografia grazie alla quale ha rivelato di avere regalato alla compagna un prezioso anello. In molti hanno intuito il significato di questo anello soprattutto dalla didascalia sotto la foto: “She said yes” (ha detto sì”. Pertanto si è capito che ci potrebbe essere un matrimonio all’orizzonte per la coppia che si è formata a Uomini e Donne.

Insomma Matteo Farnea avrebbe avanzato la sua proposta di nozze all’ex tronista di Uomini e donne e Veronica Rimondi avrebbe a quanto pare replicato con un fatidico sì. Altro dettaglio che spinge a credere che sia stata fatta la proposta di matrimonio è che la coppia, dopo che sono usciti vari articoli sulle loro eventuali nozze, non ha smentito. Sulla questione nelle ultime ore ha rotto il silenzio Veronica Rimondi, che ha spento gli entusiasmi dei fan sulla questione. “Mi dispiace per chi ci ha veramente creduto, ma era una semplice battuta visto che la foto ritraeva un semplicissimo anellino con la M. In ogni caso se volete farci qualche regalino di nozze in anticipo per un chissà futuro matrimonio, accettiamo volentieri eh… E poi scusate…”.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea sembrano non essere ancora intenzionati a unirsi in matrimonio, anche se l’ex tronista nel nuovo intervento social non esclude le nozze della coppia in futuro. Ma la smentita di lei seguita al post del curioso anello sembra non convincere molto una parte del web, che come ad esempio Il vicolo delle news sostiene che i due giovani possano aver architettato una mossa mediatica per racimolare visibilità al mero scopo di business.

