“Perché me ne sono andato”. Ida Platano, l’ex è di nuovo single. E a sorpresa torna a farsi sentire…

Uomini e Donne, il ritorno del cavaliere ex corteggiatore di Ida Platano. Chi non conosce l’affascinante dama del Trono Over nel dating show di Maria De Filippi alzi la mano. No, non quella, l’altra mano. Si scherza, ovviamente. L’ex parrucchiera, ops, hair-stylist di Brescia nata in Sicilia qualche anno fa – ma se li porta bene – è una delle protagoniste indiscusse del programma trasmesso nel primo pomeriggio di Canale 5. In questo momento le riprese sono ferme, UeD torna a settembre.

Ma già si parla dei nuovi tronisti col ritorno di qualche vecchia conoscenza. Proprio come quella del cavaliere che è stato corteggiatore di Ida Platano e che poi ha accettato di conoscere anche altre dame. Proprio lui si è fidanzato con Viviana, ma poi dopo appena sei mesi la relazione è naufragata: “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto. In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questa relazione, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro, poi il tempo farà il resto” aveva detto lui. Ora il suo nome e quello di Uomini e Donne, e quindi di Ida, tornano vicini.

Marcello Messina torna a UeD? L’ultima voce

L’ex corteggiatore di Ida Platano Marcello Messina ha conosciuto Viviana fuori dal programma e proprio per lei aveva lasciato il parterre di Maria De Filippi. Poi, però, come detto le cose tra i due non sono andate come sperato e l’ex cavaliere è rimasto single. In un’intervista rilasciata a Fralof Marcello ha rivelato come sta oggi. Ha parlato di amore, ovviamente, ma ha fatto anche un accenno a Uomini e Donne.

“Potrei tornare ma ora non ho voglia di mettermi in gioco” ha dichiarato Marcello Messina. Sui motivi della rottura con la sua ultima fidanzata Viviana l’ex Uomini e Donne ha continuato a mantere il mistero. Sulla sua esperienza nel programma di Maria, invece, ha spiegato: “Io sono uscito perché avevo una necessità mia personale, perché avevo conosciuto una persona fuori dal programma. Se mi chiedi se voglio vivere una storia ora non ce l’ho nemmeno nel pensiero“.

Dunque è difficile che Marcello Messina possa tornare a Uomini e Donne. Eppure proprio la storia con Ida Platano sembrava quella giusta. I due stavano bene insieme, poi, improvvisamente, la frequentazione si è interrotta bruscamente. Dopo la rottura con Ida il cavaliere restò a UeD e mostrò interesse per Jessica e Marika, ma non andò in nessuno dei due casi. Poi l’amore ha bussato alla sua porta con Viviana. Ma non era il suo destino. E oggi la vita da single non è poi così male. O no?

