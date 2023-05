Clamorosa novità su Pinuccia di Uomini e Donne, la dama che si è messa in mostra per molto tempo nel dating show di Maria De Filippi prima di essere mandata via dalla stessa conduttrice. Lei aveva conosciuto nel programma il cavaliere Alessandro, diventato una sua vera e propria ossessione, anche se dall’altra parte lui non era intenzionato a vederla come una persona con la quale andare oltre la semplice amicizia. E lei si era infuriata più volte.

Si era anche quasi sentita male durante una delle puntate e alla fine Pinuccia aveva abbandonato Uomini e Donne, generando reazioni discordanti nei telespettatori. Ma ora ciò che sta succedendo è veramente pazzesco, infatti nessuno si sarebbe aspettato questo cambiamento totale nella vita della donna. Stiamo per assistere al suo ritorno, ma non ci riferiamo alla trasmissione di Canale 5.

Pinuccia di Uomini e Donne, ritorno clamoroso ma non in tv: cosa sta per fare

Ad annunciare l’incredibile notizia su Pinuccia, l’ex dama di Uomini e Donne che difficilmente tornerà nella prossima stagione televisiva, è stata la cantante e corista Angela Di Liberto. Quest’ultima, che ha collaborato con la donna, ha svelato nei minimi dettagli ciò che il pubblico vedrà tra non molto. E in qualche modo c’entra pure il dating show Mediaset, visto che è stato nominato in questo comunicato stampa, in cui si annuncia la novità inaspettata.

Ebbene sì, Pinuccia è pronta a farsi ammirare per la prima volta in assoluto come cantante, come scritto da Di Liberto: “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo Uomini e Donne, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le tv”.

E infine l’artista e corista ha aggiunto: “L’inarrestabile e vulcanica Dama Pinuccia seguita da numerosissimi fans, critici e appassionati di gossip si presenta con questo brano scritto da Marco Ferracini, Angela Di Liberto e Salvatore Passante. In particolare gli arrangiamenti sono di Marco Ferracini, arrangiatore di Cristiano Malgioglio. Ma anche molti altri artisti con brani di grandi successi”. Ora non resta che attendere l’uscita del brano per ascoltarlo.