Roberta Di Padua, segnalazione ‘potente’ sulla sua presunta frequentazione con l’ex Uomini e Donne. Soprattutto a fronte delle ultime vicende, dove entrambi sono stati e sono grandi protagonisti. Anche se UeD è finito, infatti, le notizie e le indiscrezioni sui volti del programma non mancano. Anzi. Proprio di recente, per esempio, ben due storie appena nate sono già finite: a poco dalla scelta, si sono già lasciati Luca Daffrè e Alessandra Somensi e pure Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

Proprio con la tronista Roberta Di Padua si è spesso attaccata. Anche a distanza, ora che la sua relazione è naufragata. La dama non ha mai creduto nella buona fede di Nicole e il fatto che la sua storia con Carlo Alberto sia già finita è un chiaro segno che aveva ragione lei, sostiene. In studio le due più e più volte hanno discusso.E poi la ex di Riccardo Guarnieri non ha mai nascosto un certo interesse per Andrea Foriglio.

Roberta Di Padua e l’ex UeD, “si sentono ma non vogliono dirlo”

Andrea Foriglio è il corteggiatore scartato da Nicole Santinelli. E già dopo la non-scelta, appena terminato il dating show di Maria De Filippi, sia lui che Roberta Di Padua sono stati intervistati. Lei ha rivelato che non lo avrebbe mai cercato per prima dopo aver ricevuto il due di picche in studio.

L’ex corteggiatore, che ha già smentito una possibile frequentazione con Nicole Santinelli perché non vuole essere la “seconda scelta di nessuno”, aveva spiegato che in questo momento stava metabolizzando quanto accaduto ma aveva anche aggiunto “mai dire mai”. E se già qualche giorno fa era arrivata qualche Storia sospetta di entrambi, ora lui e Roberta si starebbero sentendo.

“Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”, riportano gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. E ancora Deianira: “Andrea e la Di Padua si sentono“. Non resta che aspettare la versione dei diretti interessati.