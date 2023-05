Continua a tenere banco la separazione di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta a Uomini e Donne. E a intervenire sulla questione nelle scorse ore è stata la dama Roberta Di Padua, che durante il percorso dell’ex tronista ha avuto non poche litigate con lei. Dopo essere stata contattata ripetutamente dai suoi follower, ha deciso di fare delle Instagram stories nelle quali si è soffermata sulla vicenda.

La sua è una risposta a Nicole Santinelli, che prima delle dichiarazioni di Roberta Di Padua, aveva fatto sapere le ragioni del mancato proseguimento della liaison amorosa con Carlo: “Mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa. Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro”.

Leggi anche: “Guardate, è lei”. Nicole Santinelli, è subito caos: è successo mentre Carlo Alberto annunciava la loro fine





Nicole Santinelli e l’addio a Carlo Alberto, ora parla Roberta Di Padua

Ma su Nicole Santinelli è esplosa anche un’altra polemica, infatti l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un’utente, che ha beccato la ragazza intenta a scatenarsi in discoteca dopo essersi lasciata con l’ex corteggiatore di UeD. E ora Roberta Di Padua ha rotto il silenzio per dire la sua sui social: “Grazie per i tantissimi messaggi, la cosa bella di tutti questi messaggi è che finivano con: ‘Alla fine avevi sempre ragione tu’. Ho ragione non perché sono la più brava o la più intelligente”.

E Roberta ha spiegato quindi perché ha avuto ragione su Nicole, sin dall’inizio del suo percorso come tronista: “Ho preso talmente tanti pali nella vita che, quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito. Le fiuto da lontano, quindi non è stato difficile, per me non è stata una novità ed era solo questione di tempo. Nella vita si fanno tanti errori, ma io ci ho messo sempre la faccia e ho chiesto scusa. Non mi sono mai fatta difendere – ha aggiunto nelle Instagram stories – da nessuno e non mi sono mai nascosta dietro un audio“.

Infine, la Di Padua ha insinuato implicitamente che la scelta di Nicole di prendere solo ora questa decisione sia stata organizzata: “Mi fa sorridere che tutto arriva dopo un’ospitata in tv, una copertina, un piccolo gossip e dichiarazioni uscite dieci giorni fa”.