Da qualche tempo Karina Cascella è sparita dalla televisione, un’assenza che con il passare dei mesi si è fatta sempre più sentire e sulla quale ora interviene lei; senza mezzi termini, come sempre fa, l’opinionista spiega il motivo per cui il piccolo schermo preferisce tenerla lontana. L’ultima polemica intorno a Karina era scoppiata intorno ad alcune considerazioni sui sacerdoti: “Mia figlia è battezzata ma ho deciso che non le avrei fatto frequentare il catechismo, il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava”.

Il motivo è presto detto: la sensazione che qualcosa non andasse: “Continuate a far finta di niente. Ma evitate la vostra difesa a spada tratta sui preti, perché quelli per bene sono davvero pochi”, ha quindi dichiarato l’influencer. Parole che avevano scatenato immediatamente un dibattito con commenti piovuti a valanga.





Karina Cascella, l’opinionista spiega perché è sparita dalla tv

Proprio questo sarebbe tra i motivi del suo taglio dalla televisione, il fatto di essere sempre diretta. Durante una diretta Instagram si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ai tanti che si sono chiesti come mai non sia più presente nelle varie trasmissioni del pomeriggio di Canale 5 ha risposto senza paura: “I salotti tv sembrano un cimitero, fanno lavorare solo le solite mummie“.

Poi ha preso di mira Orietta Berti: “Orietta Berti non c’entrava nulla con il GF Vip. La stimo come donna e come artista, perché ha fatto la storia della canzone italiana, ma nell’ultima edizione del reality show è come se ci fosse stata una sola opinionista: Sonia Bruganelli”. Quindi non è stata meno tenera con Enrico Papi e l’Isola dei Famosi.

“Papi è un conduttore non è un opinionista. Lui non centra gli obiettivi quando interviene”, ha sentenziato Karina, senza nascondere che le piacerebbe poter tornare in televisione. Ma difficilmente succederà: “Hanno paura di rischiare. Io sarei difficile da gestire. Io dico solo quello che penso, non mi faccio gestire da nessuno”.